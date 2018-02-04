透過遊戲進行職輔 為學子「測」劃未來

中山大學推動「夢想．自造廠－職涯探索與增能計畫」，幫學生規畫未來職涯。（教育部提供）

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現在許多年輕人大學畢業了，仍不知自己適合從事哪方面的職業！教育部青年署補助大專校院辦理多樣化的職輔活動，受補助學校開始以創新的形式實施職涯測驗，讓學生在遊戲中學習，由測驗分析了解自我，並結合當今產業所需的能力規畫課程，達到雙贏。

以中興大學生涯發展中心「心之所向！職涯興傳系列活動」為例，仿造時下青年最喜歡的線上遊戲，設計「我的中興時代」系統，測評時，學生依照個人特質替自己作角色定位，在職輔人員的帶領下選定「戰場」，透過「練功」找到職涯相關課程，以及講座資訊，最後建立起屬於自己的一套「作戰策略」，破關後由系統自動產生專屬個人的學習歷程紀錄。

在「我的中興時代」系統中，學生透過「我是誰→戰場在哪裡→練功→作戰策略→破關」等關卡，了解職場必備的能力，在職涯發展的地圖裡選定自己的戰場。

中興大學搭配大一新生講座宣傳並讓學生實際操作，激發學生對於職涯探索的興趣。參加「我的中興時代」的學生楊宇文說：「『我的中興時代』以引導式設計貼心提醒填答技巧，提供完整的職業查詢及重點人才需要具備的能力，測驗作完之後還可將個人資料及能力彙整成專業履歷，方便畢業後求職使用。」

中山大學諮商與職涯發展組「夢想．自造廠－職涯探索與增能計畫」，則是與校內圖書與資訊處合作，於校園內推動「生涯輔導月」，以互動式展覽結合牌卡攤位活動，搭配生涯測驗，並穿插工作坊等活動，使職涯輔導更加生動有趣。

中山大學心理諮商師李喻婷表示：「今年特別以互動式展品吸引學生親手勾勒出屬於自己的生涯藍圖，大幅提高學生參與動機，並設立施測與解測的活動，學生報名非常踴躍，還一度產生名額不足的狀況。」

教育部青年署大專校院職涯輔導補助計畫，提供多元的職輔活動，協助青年學子「測」出職涯新規劃，相關資訊詳「大專校院職涯輔導資訊平台」(http://mycareer.yda.gov.tw/)。

(中時)

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