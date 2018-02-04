正妹大學生想買名牌包 慘遭「攝淫師」硬上、逼陪睡

2018年02月04日 11:04 中時電子報 呂承哲

一名來台讀書的大陸籍正妹女大生，2016年3月透過手機交友軟體認識桃園一名自稱是攝影師38歲許姓男子，由於女方在談話間透露，想買個要價約2萬6000元的LV名牌包，許男便以外拍之名邀約女方到摩鐵，卻性侵對方並強拍裸照，事後更以此逼女方陪睡。高院審理後，依強制性交等罪判許男5年徒刑。

許男在前年3月認識該女後，便在同月16日套話問出對方的身高、體重以及上圍等數據後，謊稱自己剛好要拍時裝作品，指出對方逾C罩杯的身材很適合它的標準，還稱拍一次可賺得3000元酬勞的條件利誘，女方因此答應。

女大生被帶到摩鐵外拍，許男一邊裝模作樣拍照，一邊假裝替對方按摩放鬆，卻不斷毛手毛腳，最後強脫女方衣物，親吻胸部並用手指性侵得逞。女方受到驚嚇強力反抗，許男因此道歉，並允諾對方只要拍攝完，就會給酬勞，卻趁機拍下對方裸露胸部的畫面，並只給一半酬勞。事後，許男還以裸照逼女方上床。

據《蘋果》報導，女方心有不甘，將酬勞退還給許男後，報案提告。許男到案後，否認一切犯行，法官認為，許男辯詞荒謬，且許男曾有過類似前科，一審判許男4年徒刑，另依強制、妨害秘密與恐嚇危害安全3罪合併判刑1年，得易科罰金36萬5000元。全案上訴高院後，維持原判，仍可上訴。

(中時電子報)