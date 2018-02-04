《翻爆旺美食》甜鹹冷熱湯圓之爭 你是哪一派？

2018年02月04日 11:40 中時電子報 綜合報導

◎南機場八棟圓仔湯 風味獨特饕客驚艷

多次在網路票選奪得全台湯圓榜首的八棟圓仔湯，一碗甜酒釀湯圓，在台北一級美食戰區「南機場夜市」屹立不搖40年，每到冬至、元宵等吃湯圓的節日，當天只賣三種甜品：酒釀蛋芝麻、紅豆芝麻、花生芝麻，內用、外帶的客人都要排上隊。

◎冬日限定花生湯圓 暖心又暖胃

寒流一波波，土城區芋頭大王推出冬季限定湯品，為民眾暖心又暖胃，店內選擇多元，無論是芋頭、桂圓、燒麻糬通通有，其中湯圓花生湯，使用傳統紅白湯圓，口感軟Q、加上有綿密的花生增添口感，是店內的熱門選擇，幾乎天天銷售一空，成為土城區民眾的冬季首選。

◎養生紫米紅豆湯 溫暖你我他

在這冷冷的天裡，來碗熱呼呼的紅豆湯圓，不只溫暖你的胃還溫暖你的心！位於苗栗市府前路的彩虹雪甜品店，開店逾3年，吳宜蓁老闆娘每日花3個小時親手熬煮紫米紅豆湯底，更每天上菜市場採買手工湯圓。老闆娘說，店內的湯底都是每日親手熬煮，花費時間長，所以紫米紅豆湯賣完就沒了。

◎燒喔！湯圓之家座無虛席

中市林森路的湯圓之家雖夜間開賣，但外帶內用熱鬧滾滾，店內常座無虛席，「燒喔！燒喔！」冬天冷夜裡老闆送熱騰騰的湯圓一路提醒，讓人心頭都暖了起來，鮮肉湯圓搭雞絲麵是店裡特殊熱門組合，咬口鮮肉湯圓，外皮Q軟、成團梅花肉餡香味四溢，難怪那麼多老饕不是元宵節，也常要來吃湯圓。

◎朴子麻糬凍 湯圓綿中帶Q

嘉義縣朴子市經營超過80年的老店「麻糬凍」雖以麻糬遠近馳名，其實店內招牌不少，包括菜燕、紅龜粿等古早甜食都是人氣主打；至於外表看起來毫不起眼的白湯圓，更是一年到頭都熱賣的商品，第2代老闆林金生形容湯圓就像金鐘配角，與紅豆湯、剉冰等甜品完美百搭，但吃起來又讓人無法忽略它的存在。

◎香Ｑ鹹湯圓 女顧客1次吃10顆

台東市的阿興小吃部，招牌料理鹹湯圓是傳承3代的好味道，將台東產的糯米磨成漿製作湯圓皮，包上炒香的的豬後腿絞肉，每顆都是手工製作、誠意十足的大湯圓，在寒冷的冬天來上一碗，就是飽足溫暖的一餐，還有女顧客上門一次就要吃10顆，顯見湯圓魅

(中時電子報)