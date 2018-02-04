誰來選台北市長？藍營基層拱周美青PK柯文哲

前總統夫人周美青。(中時資料照)

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中時電子報
中天新聞／、陳文越
藍營點將！前第一夫人「酷酷嫂」呼聲高

2018縣市長選舉將於年底舉行，國民黨內有前立委丁守中、行政院前發言人鄭麗文表態參選台北市長，不過外界仍不看好。台北市議員陳重文認為，2018年的市長選舉，若是周美青PK柯文哲，國民黨的基層一定會大團結。「這場戰役必定精彩可期，贏回北市指日可待」。

年底縣市長以及市議員選舉將於11月24日舉行，台北市長選戰備受矚目。前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文都已表態競逐，而備受關注的立委蔣萬安則表態「不會參加2018台北市長選舉」，將繼續留在立法院打拚。然而，現在則傳出基層勸進前總統夫人周美青迎戰台北市長柯文哲。

馬英九和妻子周美青的狗年聯名春聯，掀起民眾爭搶風潮，許多民代服務處電話被打爆。陳重文指出，馬前總統的10萬張春聯一搶而空，「這跟過去馬總統任內有死亡之握的迷思，有天壤之別」。他說民進黨的執政，讓民眾看破手腳，不為民生只顧自身利益，黨意凌駕民意，不擇手段霸凌民意，從婦聯會爭產、水利會官派、誅九族查黨產、軍公教年改種種等罄竹難書，讓百姓失望。民眾想起馬總統執政時，國民黨帶給的民眾有十分的安定感。

陳重文提及，2018年的市長選舉，如果是周美青PK柯文哲，國民黨的基層一定會大團結，這場戰役必定精彩可期，「贏回北市，指日可待」。

(中時電子報)

文章來源：陳重文臉書

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