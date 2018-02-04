馬國新銳導演為台灣電影發光 獲移民署頒梅花卡

2018年02月04日 11:54 中時 謝明俊

移民署4日頒發永久居留證「梅花卡」給來自馬來西亞的新銳導演柯汶利，柯汶利從來台就讀大學、研究所後，就愛上這塊土地，他的首部短片「自由人」，拿下4座金鐘國產短片獎，也代表台灣入圍奧期卡金像獎「最佳實境短片獎」前10名，為此，移民署特別頒發梅花卡，來表彰柯導的努力。

一身黑衣，一臉帥氣，柯汶利在接到移民署所頒發的永久居留證「梅花卡」後，十分開心。來臺就學後，柯汶利決定留下來發展，移民署核發永久居留證「梅花卡」，就是肯定柯導的專業，藉由這個攬才作為，盼望他能繼續為臺灣藝文產業發光發熱。

柯汶利通過申請梅花卡的審查理由是，在文化、藝術、科技、體育、產業等各專業領域，參加國際公認之比賽、競技、評鑑得首獎。柯汶利曾獲得2014年第49屆金鐘獎最佳導演獎、最佳編劇獎、最佳電視電影獎、最佳音效獎及高雄國際電影節S.O.S國際大獎。2015年獲得波蘭國際影展最佳導演獎、全球大學生華人影視獎最佳導演獎、上海國際電影節最佳劇本獎、美國芝加哥國際影展最佳作品、美國尤金影展最佳外語片、美國獨立電影展最佳影片及2016美國奧斯卡金像獎獲得提名。

柯汶利今年33歲，但仍像個大男孩般充滿活力。懷抱戲劇的熱忱，高中畢業後，沒有繼續升學，他選擇在業界闖盪，待過舞台劇團也做過廣告商業製作公司。柯汶利笑說「做廣告導演是最能兼顧理想與現實，可以做喜歡的事又有麵包可以吃。」

他曾經在匯豐銀行上班當業務員，短短幾年的勤奮努力，不但累積了幾百萬臺幣存款，在金融業的發展也相當順遂。然而，不曾忘記自己的夢想，拾棄月入幾十萬的銀行工作，柯汶利隻身來到臺灣完成進修念書當導演的夢想。

就讀世新大學雙主修公廣學系及口語傳播學系期間，除了認真完成課堂作業外，也經常利用課餘時間與同學一起製片練習，順利錄取臺北藝術大學研究所，並製作「自由人」電影短片，對外參賽屢屢得獎。

拿到臺灣的梅花卡，柯汶利非常開心，希望能發揮所長，繼續在影視產業上盡力發揮，期待將臺灣所經營的資源及攝影團隊一起帶回母國馬來西亞拍片。過去曾目睹南亞海嘯的經驗，成為柯汶利未來規劃的拍攝主題，他計畫以南海大海嘯為名，拍出一部心血作品，榮耀臺灣與家鄉。

移民署臺北市服務站主任黃齡玉表示，臺灣是一塊自由的土地，歡迎各國優秀人才來這裡圓夢，透過不同的觀點，擦撞出新的火花。

(中時)