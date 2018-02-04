美政府攪局 F-22和F-35戰機隱形也沒用

2018年02月04日 12:05 中時電子報 楊幼蘭

在美國政府強制運行的追蹤系統下，最新進的隱形戰機也無所遁形。

據《國家利益》（The National Interest）網3日報導，美國國會稽核處（Government Accountability Office，GAO）稍早發佈的報告指出，聯邦政府為了將全球空中交通管制系統現代化，而可能讓任何人都得以追蹤美國F-22，還有F-35等隱形戰機，讓這些戰機很容易遭受網路與電子戰攻擊。

而之所以會造成安全風險，是由於美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration, FAA）打算，要將地面雷達改成為衛星系統，能自動回報飛機的位置、航向，以及其他重要資訊。

預計到2030年以前，商用航空交通量將增加一倍，而全球航管機構都在採用這衛星系統，以減少班機延誤、提高安全性、降低耗油量，並增加交通流量。此外，還有一點，就是它運作的成本比陸上雷達便宜。

也因此，FAA明文規定，在2020年1月1日以前，無論軍機或民航機，只要在美國領空，都必須安裝廣播式自動回報監視答詢器（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast 〔ADS-B〕Out transponders），透過衛星廣播它的位置。

然而，在原本的雷達系統下，飛機裝的是S模式應答器（Mode S transponders），只會分享如飛航高度，還有獨特的答詢器電碼等基本數據。相對的，廣播式自動回報監視答詢器所傳遞的資訊卻多得多，也因而造成安全威脅。

廣播式自動回報監視答詢器所傳遞的，是像飛機確切位置、飛行速度，以及機身尺寸等敏感數據，而任何擁有廣播式自動回報監視接受器（ADS-B In receiver）的人，都能存取這類資訊。

以往FAA能濾除軍機飛航資訊，因此這類數據無法公開存取。然而，廣播式自動回報監視資訊卻直接來自飛機，因此FAA無從過濾。因此，美國國會稽核處研究人員只要利用公開資訊，就能追蹤各式軍機。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）2015年的評估便發現，廣播式自動回報監視資訊暴露了如F-22等隱形戰機的敏感資訊，讓它們的位置一覽無遺。此外，裝有ADS-B應答器的軍機還會洩露如反恐，還有接送高層要人等機密任務。

(中時電子報)