蔡英文預告 台美關係良好、很多重要議員將訪台

2018年02月04日 12:09 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天告訴在華府的僑胞，從海外看台灣社會似乎是亂糟糟，她請大家放心，她做事情的方法就是「艱苦的事情要先做」，無論遭遇什麼困難和挑戰，一定會堅持改革守護主權，她也預告台美關係良好，未來還有很多重要議員會來台灣訪問。

華府台灣同鄉會今天中午在華府僑教中心舉辦新年餐會，現場播放蔡英文和行政院長賴清德全程以台語拜年的預錄影片，蔡在總統府內以國旗為背景，祝福大家新春快樂，也細數過去一年來的改革歷程及新年展望。

她說，台灣同鄉會是台灣最重要的後盾，在美國首都，世界外交的前線，替台灣努力打拼，讓世界能了解台灣，也知道我們的國家雖然不大，但是「咱台灣人的志氣很大」。

蔡英文表示，在大家共同打拚之下，台灣和美國的關係，可以說是非常的好，很多國會議員對台灣的支持真正無話可講，接下來，還會有很多重要的國會議員會來訪問台灣。這都代表台美之間，堅定的信任關係。

她說，僑胞在海外打拚，政府在台灣「也沒給大家漏氣」。過去的政府不敢做、做不成功的改革工作，都已經開始來做，年金改革解決了年金破產問題。因為自己國家的安全，需要自己來顧，所以也推動「國防自主」。

蔡英文強調，過去一年，台灣經濟也在成長。股市、就業，這些數字都在好轉。整體產業體質的轉型也一步步在推動。

她說，僑胞在海外，有時候看到台灣社會「親像亂操操，會感覺煩惱」。她要請大家放心，她跟大家一起打拚這麼多年，「我做代誌的方法，大家都清楚。艱苦的代誌愛先做，續落來才會卡快活」。

蔡英文強調，不管前面有什麼困難、什麼挑戰，她都一定會堅持改革，顧好主權，守護台灣的自由和民主。「拜託大家，愛繼續支持、繼續相挺，繼續給我們力量，繼續為台灣來拚」。

(工商)