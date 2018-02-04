選台北市長？李錫錕：欲罷不能、呼之欲出

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中時

軍公教全國總會今舉行理監事改選，有意投入台北市長選舉的前行政院發言人鄭麗文以及台大教授「錕P」李錫錕都特別出席。對於到底是否參選，李錫錕致詞時雖表示要把機會給年輕人，但若局勢需要他用另外方式幫助國民黨時，他也希望幫忙。他更自比前英國首相邱吉爾，儘管年邁但當國家需要時卻能挺身而出，抵抗到底。

李錫錕今出席深藍場合，備受矚目。他也公開強調自己是忠貞國民黨員，受過革命實踐研究院半年的黨部幹部訓練，當時院長還是蔣介石，他也在新北市黨部當過兩年黨工，「血還是藍的應該沒錯。」

李也自爆其實他戶籍還在新北市，被拱選台北市長純粹是因為他罵柯文哲罵了一年，他對於參選市長其實是「欲罷不能、呼之欲出」的，但他也解釋，至今還未宣布就是希望給年輕人機會出頭。李說完便拉著身旁的鄭麗文，給鄭麗文鼓勵，接著他又說，「你們要一直衝一直衝，衝到讓我沒機會衝啊。」

儘管他表明想讓年輕人表現，但李錫錕也補充說自己有「保留狀況」，因為現在時局不同，民進黨支持者剩兩成，國民黨也是，代表有六成民眾對政黨沒好感。「如果局勢需要另外方法去幫助國民黨，我希望有機會來幫大家，最後還是一家人。」

最後他推薦一部新片「最黑暗的時刻」，並自比片中主角邱吉爾，英國在二戰期間被納粹包圍，最後是邱吉爾這個老人出來承擔責任抵抗到底，打敗希特漏後再下台。「如果有機會，希望當那個老人家。」

(中時)

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