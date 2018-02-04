MLB》波拉斯痛批：重建中球隊蓄意謀殺賽季！

2018年02月04日 12:26 中時電子報 蔡銘仁

大聯盟自由市場流動陷入空前冷清，這不僅對球員是個警訊，得跟球隊交涉的經紀人更是不滿現況，連向來有本事替球員爭取到大約的波拉斯(Scott Boras)，至今業績也是零，他不高興之餘，還痛批那些重建中的球隊，根本就是在蓄意謀殺賽季。

距春訓開始已經剩10多天，卻還有超過100名球員還在找東家，經紀人們跟球員工會成員日前針對這個窘境，分別提出意見。波拉斯抨擊某些球隊老闆們，壓根沒想讓球隊有競爭力，同時直言有些根本不把贏球看很重的球隊，想藉由不簽明星級球員，來故意謀殺賽季。

「被允許的輸球建立在有努力想贏！」波拉斯不滿的說，這是牽扯到競爭力議題，球隊有無積極想贏球，差別在一個是意外，一個則是跟蓄意謀殺，「有些球隊正故意在謀殺球季，球迷也會因而流失。」包括馬林魚、海盜跟老虎，都是重建中球隊的一員，皆無打算簽大咖球星。

這不是波拉斯首度批評自由市場停滯的狀況，早在上周他就曾說，必須除去一些沒競爭力的毒瘤，「我們不能去球迷會，給他們球隊不會贏的承諾，這破壞我們的運動生態，因為至少3分之1的球隊是這樣。」波拉斯會這樣講，自然也是出於期望盡快替他的客戶拿到理想的合約。

以自由市場要求上億合約的大咖，荷斯莫(Eric Hosmer)、傑迪馬丁尼茲(J.D.Martinez)跟艾瑞耶塔(Jake Arrieta)都是波拉斯旗下球員。波拉斯想替3人都爭取到總值2億美金合約，馬丁尼茲跟荷斯莫有收到上億元合約，但跟他們所預期價碼落差不少。

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(中時電子報)