36小時橫掃2販毒集團 基隆警逮「送毒宅急便」

2018年02月04日 12:26 中時 張穎齊

警方查獲以謝男為首的「小可」販毒集團，並將謝男等人依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。（張穎齊翻攝）

警方偵破「小可」販毒集團所藏的安非他命、海洛因、吸食器等贓物。（張穎齊翻攝）

警方偵破「阿娥姐」販毒集團所藏的安非他命、吸食器等贓物。（張穎齊翻攝）

基隆市警方為徹底打擊社區毒品問題，成立「安居緝毒專案」計畫，針對社區毒品案進行威力掃蕩，並在36小時不斷電式的辦案過程中，「掃」出了2個販毒集團，共逮捕4名販毒主嫌及13名擔任「送毒宅急便」的藥腳，均依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦，淨化社區治安。

基隆市三分局依據警政署「安居緝毒專案」計畫，深入社區了解，並以「販毒者據為販毒之大樓與社區」為目標，分別報請基隆地檢署檢察官蕭擁溱及林婉儀指揮偵辦，於本月1、2日結合刑事警察局偵查第3大隊第2隊、基隆港務警察總隊等單位，動員42名警力，展開2波威力掃蕩。

偵查隊長許耀彬表示，1日首先在中山區某社區偵破1個「小可」販毒集團，拘捕綽號「小可」的首腦謝男（46歲）及7名藥腳到案，起獲安非他命0.63公克、海洛因0.21公克、吸食器等贓證物，警方也將謝男等8人送辦，謝男並被羈押禁見。

警方調查，謝嫌自去年6月起，多次以1包海洛因1000元、1包安非他命1000元或1公克安非他命3000元不等的價格，販售給多名藥腳施用，謝嫌也對藥腳十分體貼，曾因1名藥腳缺錢購買，而同意以66000分的線上遊戲幣值交換1小包安非他命供藥腳施用。

無獨有偶，警方2日又在安樂區掃出1個「阿娥姐」販毒集團，拘捕綽號「阿娥姐」集團首腦李女（58歲）與周姓男友（58歲），以及負責送毒的古女（62歲）等3人及6名藥腳到案，起獲安非他命3包（重3.84公克）、吸食器2組等物。

警方指出，李女與周男這對毒鴛鴦一樣從去年6月起，開始進貨安非他命，再行分裝，以每包1000元價格，由古女媒介藥腳顧客，再由周男充當「送毒宅急便」，按址限時快速送達，此外他們的藥腳也遍及安樂、七堵、暖暖等區。經訊後，警方也將李女、周男、古女3人送辦，李與周被裁定羈押禁見。

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(中時)