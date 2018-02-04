國際奧會：15名解禁俄運動員有機會參加平昌冬奧

2018年02月04日 13:49 旺報 林永富

國際奧會新聞發言人3日表示，日前被國際體育仲裁法庭取消禁賽處罰的15名俄羅斯運動員或許有機會以被邀請的形式參加平昌冬奧會，國際奧會在做出最終決定前，會成立專門的小組對這15人進行個人審查。平昌冬奧將在本月9日開幕。

由於在4年前索契冬奧會期間違反了反禁藥條例，國際奧會紀律委員會去年對43名俄羅斯冬季項目運動員處以終身禁止參加奧運會的處罰，但國際體育仲裁法庭1日對39名俄羅斯運動員的上訴請求作出裁定，認為證據不足，對其中28人的上訴請求給予支持，取消對他們的處罰。此外還有11人的上訴請求得到部分支持，由終身禁止參加奧運會改為禁止參加平昌冬奧會。

國際體育仲裁法庭的裁決結果出來後，國際奧會曾表示考慮向瑞士聯邦法院提起上訴，稱「這一裁定並不意味著這28人就是清白的」。國際奧會新聞發言人馬克·亞當斯表示，國際奧會將保留上訴的權利，同時將成立一個專門的小組對這15人進行個人審查，然後再做出是否讓他們參加平昌冬奧會的決定，最終的決定會在平昌冬奧會開幕前公布。

國際奧會去年12月5日禁止俄羅斯代表團參加平昌冬奧會，但會邀請符合條件的運動員以「來自俄羅斯的奧林匹克運動員」名義參加個人或集體項目，目前已有169名來自俄羅斯的運動員已經獲得批准參加平昌冬奧會。

(旺報)