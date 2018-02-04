NBA》勇士三分火力又熄火 客場遭金塊砸昏

柯瑞是4日勇士全隊唯一三分球表現比較正常的球員。(美聯社)

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中時電子報

沒想到勇士擅長的三分火力再次徹底熄火！勇士4日前往客場遭遇金塊，全場三分球竟僅投31中8，命中率才2成58，無奈以108比115不敵地主金塊，苦吞本季第12敗(41勝)，看來勇士總教練科爾必須好好調整一下球員準星了。

打到最後2分鐘，金塊靠著約基奇先投進三分球，接著兩罰俱中，個人連取5分幫助金塊109比104領先，勇士雖想用三分球追分，柯瑞與尼克楊卻都沒法投進，尼克楊還因抗議尺度被吹技術犯規，幾乎提前宣告勇士的敗局。

杜蘭特雖替勇士攻下全場最高31分，另有7助攻、6籃板，但他三分球卻是投2中0，柯瑞是全隊三分表現唯一比較正常的球員，三分球投12中5，拿下24分、6助攻與4籃板，克雷湯普生16分，帕楚利亞10分、8籃板。

勇士也很不適應這場比賽的裁判尺度，除了尼克楊讀秒階段的致命技術犯規，科爾也在首節抗議尺度被吹技術犯規，甚至杜蘭特也有1次技，看來勇士確實很不滿意客場作戰的「另類」對待，只好希望本季還有機會可以復仇了。

金塊表現最好的是巴頓的25分，約基奇19分、9籃板及5助攻，前役面對雷霆投進絕殺三分球的蓋瑞哈里斯，4日貢獻16分，莫瑞與萊利斯各有15分，金塊目前28勝25敗，位居晉級邊緣的西區第8位置。

(中時電子報)

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