假「北檢」不法獲利6千萬 警陸續逮千名嫌犯

警方逮捕游姓車手（中）假冒新北地檢署檢察官，他無奈表示還沒獲利在取款時即落網。（張妍溱翻攝）

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台中市警察局統計2017年市民去年接到詐騙集團電話被騙錢以台北地檢署名稱成功騙取民眾金錢居冠，其次為「檢察官」3成、「健保局」2成；另假冒「金管會」詐騙件數雖不高卻讓許多退休長者因此積蓄全沒；警方成功破獲國內頗具規模的車手集團，預估6千位民眾報案，陸續逮獲1011名嫌犯不法獲利6000萬元。

「距離遠拖延查證時間」詐團假冒台北地檢署檢察官詐騙案件超過6成居冠，日前員警逮捕一名詐欺車手，在其身上搜出假冒「北檢」的文書，剛開始嫌犯辯稱「路上撿的」，經警方突破心防坦承幾天前才「面試合格」，冒充「北檢」名號遠從桃園南下取款。

刑警大隊統計中指出，「警察」也常被詐團利用！警方估計超過4成，詐騙集團假冒警察名義撥打被害人手機，謊稱銀行帳戶遭不法集團盜用洗錢將遭凍結查扣騙取個資；假冒警察案件中，雙北警察局合計占5成。另假冒健保局人員詐騙，以被害人健保卡被非法使用必須收取積欠健保行騙。

警方表示，經6千名被害人報案職業超過5成為退休人士及家管，8成50歲以上長者。日前50歲游姓阿嬤在家接獲假冒「北檢」電話，誆騙她在台北市涉及擄車恐嚇案件，「帳戶的錢會被凍結，她嚇得依照詐團指示將提款卡及密碼裝袋密封，待「假監管科員」收取，被騙走60萬元老本。

(中時)

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