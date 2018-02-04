朱立倫發金旺福袋3000份 2小時搶領一空

2018年02月04日 13:03 中時 吳堂靖

農曆新年進入倒數，新北市長朱立倫今4日前往土城永福岩及五穀先帝廟，向民眾拜早年及發放限量「狗來旺」福袋，大批民眾不畏低溫前往領取，3000份福袋不到2小時被搶領一空，首位領到福袋的李小姐興奮表示，不到7點就來排隊，希望狗年能好運旺旺。

新北市「狗來旺」福袋設計討喜，深受民眾喜愛。（吳堂靖攝）

新北市長朱立倫4日前往土城區永福岩清水祖師及五穀先帝廟參拜，並發放狗年限量福袋，逾千名民眾不畏9度低溫排隊領取，更有高齡95歲阿嬤前往感受春節氣氛，開心與市長合照留影，限量3000份福袋不到2小時就被搶領一空，民眾興奮展示金旺福袋，直呼「超喜氣！」

朱立倫表示，今年新北市「旺來福來」春聯設計討喜，深受年輕族群和店家的喜愛，幾次發放行程都供不應求，因此金狗年福袋特別延續「狗來旺」方形春聯的設計，讓大家可以隨身攜帶好運旺。

朱立倫指出，「狗來旺」福袋設計深具巧思，外袋正面是燙金旺字的方形紅包，背面翻印警犬小福星，袋內則是金狗與紅旺字結合的狗來旺卡，且特別以狗咬拾圓硬幣的意象，象徵新的一年財源滾滾，祝福民眾能夠大旺、長旺、金旺一整年。

民政局長江俊霆表示，因昨天新莊領取福民眾太熱烈，2小時不到，2500份全數發送完畢，今天特別加碼到3000份也迅速秒殺，下一場2月8日將於汐止忠順廟發放，相關發放場次可於民政局網站、「我的新北市」粉絲團查詢，歡迎民眾前往領取福袋添財氣。

(中時)