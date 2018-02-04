朱立倫發金旺福袋3000份 2小時搶領一空

新北市長朱立倫今4日前往土城區寺廟發放狗年福袋，吸引逾千名民眾前往領取。（吳堂靖攝）

友善列印
中時

農曆新年進入倒數，新北市長朱立倫今4日前往土城永福岩及五穀先帝廟，向民眾拜早年及發放限量「狗來旺」福袋，大批民眾不畏低溫前往領取，3000份福袋不到2小時被搶領一空，首位領到福袋的李小姐興奮表示，不到7點就來排隊，希望狗年能好運旺旺。

新北市「狗來旺」福袋設計討喜，深受民眾喜愛。（吳堂靖攝）

新北市長朱立倫4日前往土城區永福岩清水祖師及五穀先帝廟參拜，並發放狗年限量福袋，逾千名民眾不畏9度低溫排隊領取，更有高齡95歲阿嬤前往感受春節氣氛，開心與市長合照留影，限量3000份福袋不到2小時就被搶領一空，民眾興奮展示金旺福袋，直呼「超喜氣！」

朱立倫表示，今年新北市「旺來福來」春聯設計討喜，深受年輕族群和店家的喜愛，幾次發放行程都供不應求，因此金狗年福袋特別延續「狗來旺」方形春聯的設計，讓大家可以隨身攜帶好運旺。

朱立倫指出，「狗來旺」福袋設計深具巧思，外袋正面是燙金旺字的方形紅包，背面翻印警犬小福星，袋內則是金狗與紅旺字結合的狗來旺卡，且特別以狗咬拾圓硬幣的意象，象徵新的一年財源滾滾，祝福民眾能夠大旺、長旺、金旺一整年。

民政局長江俊霆表示，因昨天新莊領取福民眾太熱烈，2小時不到，2500份全數發送完畢，今天特別加碼到3000份也迅速秒殺，下一場2月8日將於汐止忠順廟發放，相關發放場次可於民政局網站、「我的新北市」粉絲團查詢，歡迎民眾前往領取福袋添財氣。

(中時)

假「北檢」不法獲利6千萬 警陸續… 牛排店廚師兼差詐騙 「主廚上菜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。