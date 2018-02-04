曾靠劇組便當、一餐20元撐過 「他」寒冬做這事太催淚！

本土劇演員阿竿在演藝圈奮鬥多年，自己也不是過得多富足，但不忘曾經的苦日子，一直將心比心，多年來默默送暖給街友。(中時資料照片)

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中時電子報

演員不好當，連在全球大紅的「奇異博士」班奈迪克康柏拜區都曾坦言走這行只有百分之10不到的幸運兒能成功，他自己也苦了超過10年，而台灣演藝圈同樣不好討生活，本土劇男星阿竿(楊承翰)2010年因演出《新兵日記》才打開知名度，但在演藝圈至今仍不算穩定生存，生活依舊省吃儉用，而生活也不容易的他，跟好友小錢(錢君仲)多年來的善舉曝光，讓人既感慨又感動。

演員阿竿當年知名度未開時，據《聯合報》報導，最苦時他曾靠劇組便當度日，拿回家煮成粥吃，沒通告不敢出門，一餐靠20元撐過去，直到拍了《新兵日記》打開知名度，之後才接拍了《廉政英雄》、《龍飛鳳舞》，有了固定收入開始，他不忘自身經歷，並且對需要幫助的人義不容辭，只要看到劇組有多訂便當，阿竿就會找小錢把便當蒐集起來帶去台北車站，送暖給街友。

阿竿說，眾人以為他是收走便當自己吃，但其實他是跟小錢去寒冬送暖，直呼：「這樣愛惜食物也很好啊」，如今兩人合作拍新戲，有了收入還會買睡袋、熱湯送給街友，阿竿透露曾送睡袋給一個老人家，對方一拿到就抱緊緊，因為怕被搶走，而問他為何不去收容中心？老人家則說「分派系，怕被欺負」，阿竿雖知這是社會一角的特定生態，但仍相當心酸，但也不想矯情，低調表示只想多為社會做點事情，表示跟好友小錢的心態就是感謝老天爺賞飯吃，暖心地說：「有戲拍、有固定收入，就會去做」。

(中時電子報)

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