急增續航力抗中國！印度加速國產鮋魚潛艦

2018年02月04日 13:17 中時電子報 蔡萱

印度近年來除了多次向國際呼籲中國在印度洋擴張造成的嚴重威脅外，也積極對抗中國的利器。如今印度正加速建造法國設計的鮋魚級（Scorpene）潛艦，同時計劃在這款新型潛艦服役6年進廠整修時，加裝絕氣推進系統（Air-Independent Propulsion，AIP），延長連續潛航時間。

據《印度人報》（The Hindu）報導，一名匿名資深官員表示，繼印度第一艘鮋魚級潛艦卡瓦里號（INS Kalvari）於2017年12月服役後，印度第二艘鮋魚級潛艦漢德里號（INS Khanderi）也在2017年1月下水，目前正進行深潛等多項測試，預計今年年中完成所有測試，並於明年服役。

除此之外，計畫一共建造六艘的剩下三艘同級潛艦的服役計畫也正在如火如荼的進行，第三艘同級潛艦卡蘭傑號（INS Karanj）也已經於上周下水。官員也稱，第四、五艘鮋魚級潛艦將在今年開始組裝。

印度海軍目前有13艘常規潛艇，但只有一半潛艇可以滿足隨時行動的要求，也因此近年來亟欲翻新自己的潛艦艦隊，來抵禦中國海上入侵。

印軍在2005年以37億美元向法國採購6艘鮋魚級潛艦，並在法國技術指導下，由印度國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock Limited）孟買造船廠自行建造。除此之外，印度也在2015年批准了購買6艘核動力潛艦、價值6000億盧比的計畫。

不過，印度海軍當初購買的鮋魚級潛艦並未配備久潛所需的絕氣推進系統，目前軍方也計畫在所有鮋魚級潛艦服役滿6年進行例行整修時，加裝這套可在不需要獲取外部氧氣之下，能長時間驅動潛艦的技術，以獲得比一般柴電動力潛艦更長的連續潛航時間和潛航距離。

(中時電子報)