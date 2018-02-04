急增續航力抗中國！印度加速國產鮋魚潛艦

印軍已經服役的第一艘鮋魚潛艦「卡瓦里」號。(圖/Indian Navy)

友善列印
中時電子報

不能久潛又沒牙 印度鲉魚級潛艦首艦月內服役

印度近年來除了多次向國際呼籲中國在印度洋擴張造成的嚴重威脅外，也積極對抗中國的利器。如今印度正加速建造法國設計的鮋魚級（Scorpene）潛艦，同時計劃在這款新型潛艦服役6年進廠整修時，加裝絕氣推進系統（Air-Independent Propulsion，AIP），延長連續潛航時間。

據《印度人報》（The Hindu）報導，一名匿名資深官員表示，繼印度第一艘鮋魚級潛艦卡瓦里號（INS Kalvari）於2017年12月服役後，印度第二艘鮋魚級潛艦漢德里號（INS Khanderi）也在2017年1月下水，目前正進行深潛等多項測試，預計今年年中完成所有測試，並於明年服役。

除此之外，計畫一共建造六艘的剩下三艘同級潛艦的服役計畫也正在如火如荼的進行，第三艘同級潛艦卡蘭傑號（INS Karanj）也已經於上周下水。官員也稱，第四、五艘鮋魚級潛艦將在今年開始組裝。

印度海軍目前有13艘常規潛艇，但只有一半潛艇可以滿足隨時行動的要求，也因此近年來亟欲翻新自己的潛艦艦隊，來抵禦中國海上入侵。

印軍在2005年以37億美元向法國採購6艘鮋魚級潛艦，並在法國技術指導下，由印度國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock Limited）孟買造船廠自行建造。除此之外，印度也在2015年批准了購買6艘核動力潛艦、價值6000億盧比的計畫。

不過，印度海軍當初購買的鮋魚級潛艦並未配備久潛所需的絕氣推進系統，目前軍方也計畫在所有鮋魚級潛艦服役滿6年進行例行整修時，加裝這套可在不需要獲取外部氧氣之下，能長時間驅動潛艦的技術，以獲得比一般柴電動力潛艦更長的連續潛航時間和潛航距離。

(中時電子報)

文章來源：Scorpene submarine programme makes progress

美政府攪局 F-22和F-35戰機隱形… 影》告捷！日成功發射全球最小運…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。