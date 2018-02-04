MLB》放棄達比修？釀酒人總管：滿意現有陣容

2018年02月04日 13:19 中時電子報 蔡銘仁

釀酒人日前投身達比修有爭奪戰，一度是動作最積極的球隊，球隊老闆也表明還有預算，打算再補1名頂級先發投手，然而，如今他們態度似乎不那麼堅定了，美媒報導，釀酒人總管史騰斯(David Sterns)被問到是否還會補強，表示目前暫定以現有陣容展開春訓。

釀酒人大動作補進肯恩(Lorenzo Cain)跟葉利奇(Christian Yelich)後，仍打算再簽1名大咖投手。原本釀酒人鎖定艾瑞耶塔(Jake Arrieta)，但近期改把目標轉向達比修；消息指出，他們似乎有開出5年合約的條件，而且是爭取達比修的7隊中最積極的1隊。

但不知是有被其他隊施壓，還是跟達比修協商不順，據《密爾瓦基哨兵雜誌》記者豪崔寇特(Tom Haudricourt)，史騰斯想補進強力先發的態度，不如先前那般堅定，「我們仍持續進行多方協商，不過現況來說，我準備以維持現有陣容開始春訓。」

史騰斯沒有講明要放棄達比修，但他表示對現在的陣容很有信心，得等待合適的機會出現，才會考慮出手。豪崔寇特認為，所謂合適的機會，或許就是那些球員們得放棄原有的堅持，選擇降價求售。如果釀酒人真的退出，達比修爭奪戰就剩道奇、洋基、小熊、雙城跟費城人。

(中時電子報)