完成整合 民進黨林水金宣布選壯圍鄉長

2018年02月04日 13:27 中時 李忠一

林水金（右）、陳福山（左）是在民進黨壯圍聯絡處主任李水成（中）等人的促成下，決定在年底選舉合作。（李忠一攝）

前宜蘭縣議員、民進黨籍林水金今天（4日）宣布與無黨籍議員陳福山合作，將會投入壯圍鄉長選舉，2人喊出「林水金一票，陳福山一票！」盼能互相拉抬下雙雙當選鄉長與議員。

壯圍鄉有2席議員席次，2014年有無黨籍陳福山、國民黨黃建勇、民進黨林水金3人參選，陳、林2人當時是現任議員，林水金以3％之差輸給黃建勇，地方原本都認為，年底選舉壯圍鄉議員之戰，又是陳、黃、林3人競爭。

林水金坦言，一開始也認為要選議員，但支持者跟他說，還在當議員的時候就選不贏，如今2名議員很打拚、樁腳又穩固，應該選鄉長才適當，再加上國民黨在壯圍鄉完成整合，讓綠營相當緊張，但如果他跟陳福山合作，會有很大的勝算。

陳福山表示，他與林水金如果選不一樣，當然可以合作且全力支持，與林2人沒談任何條件，是因為與林水金支持者、票數重複的太厲害，估計有7、8成重複，讓很多支持者很為難，一人選鄉長，一人拚議員都會有當選的機會。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，林水金參選鄉長是很好的安排，應該會徵召林水金，預估過年後確認。國民黨在壯圍鄉則有鄉公所祕書沈清山完成鄉長登記、現任議員黃建勇爭取議員連任。

(中時)