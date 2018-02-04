森鐵「圓潭森情」套裝行程 每人1210元享受芬多精

台鐵局下月起推「圓潭森情」郵輪式列車套裝行程，每人1210元。（台鐵局提供）

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圓潭自然生態園區讓旅客沐浴芬多精中，享受慢活之旅。（台鐵局提供）

台鐵局下月起推「圓潭森情」郵輪式列車套裝行程，每人售價960元，包含森鐵嘉義站至水社寮站去回車資、中午經濟合菜及導覽解說費用，另收中巴接駁費用每人250元及旅行平安保險，合計1210元。每梯次限量100名，其中40個名額接受團體報名，60個名額接受散客報名，未滿6歲孩童不佔坐位者，可免購票乘車。

台鐵表示，圓潭溪所流經的地層屬砂頁岩互層，有多階層的瀑布及壺穴、高聳的峭壁、溪谷窄、坡度陡等特徵，是觀察中海拔溪谷地景最佳場所。

圓潭自然生態園區充足的水分不僅造福有機物體，座落溪邊的大石、瀑布旁的崖壁也可參與自然演替，孕育出一小型生物鏈，從地景地貌的演變、水縱系切山脈成谷，喜濕植物分成群，草食昆蟲成為各種鳥類進駐索食的目標，加上水系生態從浮游生物、魚苗、蝦蟹到兩棲類生物，羅織出整個園區豐富的生態體系。

台鐵局說，瑞里綠色隧道為早期農路，目前已規劃成供人遊憩的竹林幽徑，其中植物生態豐富，周邊布滿各式植物和蕨類。沿途盡是林蔭，行走其中還有芬多精的洗禮，歡迎民眾來趟慢遊的知性之旅。

『圓潭森情』郵輪式列車行駛日期為107年3月7、14、21、28日，共計開行4梯次，森鐵郵輪式列車行程採預約購票方式，各車站窗口不發售該套裝行程。中餐經濟合菜部份，若有民眾須素食者，請電洽另行備餐05-2256918。相關訂票規則及注意事項請上台鐵局阿里山森林鐵路《森鐵郵輪行程》網站查詢。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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