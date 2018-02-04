江啟臣返祖厝祭祖 走訪果園關心寒流災損

國民黨立委江啟臣返回祖厝祭祖，他也許諾，會想辦法讓市民過更好的生活，實現「台中躍起、大城新生」的夢想。（王文吉攝）

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江啟臣走訪柑橘果園，關心農產收成、價格穩定及災損補助情形。（王文吉攝）
江啟臣（前排右二）到果園拜訪農友，了解農產及銷售現況。（王文吉攝）

國曆2月4日為24節氣中的「立春」也是農民節，表態參選台中市長的國民黨立委江啟臣回祖厝祭祖，並到果園拜訪農友，了解農產及銷售現況。他表示，農業是台中及江家的根，他向農民報告，寒流來襲前，已去函農委會，要求注意災損，隨時準備開啟天然災害救助機制。

江啟臣回到豐原區東陽里的祖厝祭祖，他向列祖列宗上香報告「家族世代務農，農民節就是家族的節日，我從未忘記農家子弟身分，若當市長，一定認真照顧農民，不辱沒江家好名聲。」他也許諾，會想辦法讓市民過更好的生活，實現「台中躍起、大城新生」的夢想！

江啟臣並前往果園，關心農產收成、價格穩定及災損補助等議題。他表示，市府應強化果菜市場功能、提昇市場資訊透明、建立次級品加工平台，協助農民擺脫價格暴漲暴跌的困苦。江啟臣也向農友報告，寒流來襲前，他已去函要求農委會，要求提早注意災損，隨時啟動天然災害救助機制。

江啟臣並闡述「食農安全」理念，他說，縣市合併後的大台中，也是農業大城，農業需伴隨食安，健全檢驗機制，提供安心的農產品給消費者。江啟臣最後表示，立春農民節，對農民來說是新氣象的開始，他若當市長，一定全力替農民爭取權益，推廣對土地低負擔的耕作，建立生態農業環境，實踐「生態台中」的市政願景。

(中時)

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