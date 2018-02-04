土地公讓地促成道路托寬 百年福德祠遷建

台中市長林佳龍（右二）前往后里區文明福德祠預定地，主持遷廟工程動土典禮。（王文吉攝）

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台中市長林佳龍（中）主持文明福德祠遷建工程動土典禮，祈求眾神明保佑施工順利。（王文吉攝）
文明福德祠遷建動土典禮在祥獅獻瑞的鑼鼓聲揭開序幕。（王文吉攝）

台中后里區文明福德祠建廟已逾百年，配合道路拓寬，經都市計劃個案變更，遷建至后里運動公園內的「宗教專用區」 ，4日上午在市長林佳龍及地方人士見證下動土，未來將蛻變為綠意盎然、景觀最美的福德祠。

動土典禮在祥獅獻瑞的鑼鼓聲揭開序幕，台中市長林佳龍、立委洪慈庸、市議員翁美春、張瀞分、陳本添、前立委楊瓊櫻皆出席共襄盛舉，寒流來襲，地方民眾也踴躍見證歷史時刻。

林佳龍表示，文明福德祠已有百年歷史，為地方信仰中心，因文明路將拓寬，希望帶給居民良好用路環境，福德祠配合遷建，經都市計畫個案變更，將后里運動公園部分用地變更為「宗教專用區」，相信未來落成後，將會是最具有綠意、景觀最美的福德祠。

洪慈庸也分享在此成長、讀書的生活回憶，她說，文明路福德祠香火鼎盛，是當地重要精神指標，在各界及市府努力之下順利搬遷，文明路拓寬後，地方交通越來越平安，感謝市府努力完成。

民政局表示，文明路福德祠可溯自清朝，主要供奉福德正神，前人開墾定居後，成為當地信仰中心，長年提供地方居民心靈寄託；廟方並熱心參與地方事務，致力於公益慈善及社會教化事業。

(中時)

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