合歡山入冬最大雪 3天打滑事故破百件

2018年02月04日 14:03 中時 許家寧

天氣冷颼颼，合歡山自周五晚間起，接連3天下起大雪，中橫公路舖上一層雪白地毯，積雪厚度已達20公分，創下今年入冬以來新記錄，警方指出，雪鍊不是萬能丹，不少追雪民眾的車輛老舊、胎壓不足，遇到結冰的斜坡根本爬不上去，3天打滑事故逾100件。

登山民眾穿著厚重，從松雪樓健行攀登附近百岳。（民眾提供）

最強寒流南下，合歡山2日入夜後氣溫陡降，中橫公路合歡山松雪樓至武嶺一帶飄下白雪，中橫公路慈恩、鳶峰以上路面結冰，陸續有民眾自南投、花蓮上山追雪，造成公路堵塞，公路單位連忙出動機具來回剷雪，警方協助疏導車流，管制上山賞雪車輛。

合歡山積雪厚達20公分，創下入冬以來新紀錄。（民眾提供）

新城警分局指出，合歡山莊附近積雪一度達20公分厚，創下今年入冬以來積雪最厚紀錄，正值周末假日，帶動上山賞雪人潮，許多民眾以為有帶雪鍊就能上山追雪，三天以來警方處理100多件車輛打滑事故，其中有5起因打滑造成追撞車禍。

中橫公路慈恩以上路面結冰，警方與公路單位進行剷雪、疏導交通。（民眾提供）

合歡派出所長張文盛表示，合歡山溫度急凍下探6度，又以小風口及克難關路段短短100公尺的致命陡坡，因路面結冰，屢傳老舊車輛即使4輪均加掛雪鍊，但因馬力不足，爬不上去而頻頻打滑，還有數起機車騎士打滑摔倒，讓警方疲於奔命。

合歡山莊白天氣溫回溫至是攝氏04度，中午過後溫度開始下降。（民眾提供）

警方呼籲民眾，除評估自身車輛狀況，許多車輛雖然有裝雪鏈，因不得要領，出現多起雪鍊脫落、造成輪胎打滑，還有鐵鍊卡住傳動軸拋錨，車主只能拖吊下山，荷包大失血，目前中橫山區路段限加掛雪鍊通行，管制期間每日下午6時進行夜間封閉，禁止人車通行。

(中時)