胡志強陪盧秀燕見證嚴 期許一棒接一棒

2018年02月04日 14:35 中時 張妍溱

胡志強（左三）陪盧秀燕（左二）與昔日市府團隊話家常場面溫馨。（張妍溱攝）

國民黨台中市長擬參選人盧秀燕偕同前台中市長胡志強、夫人邵曉鈴、昔日市府團隊，4日以「私人行程」前往南屯區慈濟台中靜思堂謁見證嚴法師，除了向上人拜早年並聆聽上人開示。現場證嚴法師賜贈胡志強與盧秀燕等人每人一個福慧紅包；胡志強也向現場好友們表示，希望大家「多幫忙盧秀燕」場面溫馨。

胡志強夫婦帶領前市府團隊，包括前建設局長吳世瑋、前民政局長王秋冬、前社會局長王秀燕等共20多人拜會證嚴法師，胡志強向在場所有人表示「大家都離開原來的位置，但盧秀燕也想離開原來的位置，到市政府去」，期待一棒接一棒要大家多幫忙，語意流露政壇情誼依舊，令昔日市府主管們很感動。

盧秀燕表示，大家的認同讓她展現政治動力，問政的路上有大家支持感覺真好，祝福新的一年事事順心。胡志強指出，他在任時相當注重團隊互動，團隊和諧才能帶動市政運轉順利帶領大台中向前走，昔日戰友卸任仍相聚熱絡，感到珍貴難得。

胡志強表示，地方政府需要中央幫忙協助，不管政治如何變化，沒有忘記台中市民、一直幫忙地方建設的立委「就是盧秀燕」，以康橋計畫為例，即使不在盧秀燕選區，她也是大力幫忙，對盧的問政及爭取地方建設表示肯定。

盧秀燕則謙虛的說，都是昔日市府官員好朋友幫忙，才能通力完成地方建設，「感謝大家一直以來的照顧」，為了大台中的進步她也不忘向大家拜託，民調初選懇請唯一支持最有經驗的盧秀燕。

(中時)