破洞黑絲露奶頭挨酸發瘋 小帥虎超猛反擊！

陳志朋昨出席活動再展驚人穿搭美學，被酸辣眼睛受不了，他則霸氣回應「干你什麼事」。(翻攝自新浪娛樂微博)

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中時電子報

出身偶像男團始祖鳥小虎隊的「小帥虎」陳志朋，退伍後轉戰戲劇圈有成，尤以在《還珠格格》中的「爾泰」一角為人所熟知，但同時他也持續以歌手身分活動，46歲的他日前推出《千面》專輯，畫風丕變引發兩極化評論，近來多次以其大膽的穿搭引發熱議，昨他出席《放肆一下•移動視頻風雲盛典》，以玫紅髮色搭配華麗皇冠、黑平口薄紗馬甲搭超短熱褲現身，還加碼穿上吊帶破洞黑絲襪，這身打扮果然符合「放肆」主題，再度成為話題焦點，吸晶度甚至超越趙麗穎、柳岩等女星。

陳志朋昨晚現身盛典活動，不僅拿下「年度公益星榜樣」獎，還以微露奶頭超絕造型搶走眾人目光，陳志朋事後接受《新浪娛樂》專訪，自豪透露戰袍都是經過手工改造，穿搭美學大多來自於「靈機一動」，從拿到訂製的衣服後一直苦思怎麼搭配，直到臨出門才突發奇想而將黑色玻璃絲襪剪破洞，穿衣服要「破除大家說的妖風，我覺得這樣可以更陽光一點」。

對於網友批評，陳志朋一派輕鬆表示穿衣服是樂趣也是一種分享，「其實不要每天穿得太老土，不太好」，他也透露就小虎隊時期公司注重他們的形象，會管他怎麼穿，然如今覺醒自我作主，因此沒有造型師，有了機會自己為自己決定怎麼穿，至於外界很多人說他穿得辣眼睛、受不了，陳志朋就說一句：「干你什麼事」，霸氣回擊。

(中時電子報)

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