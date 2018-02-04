愈冷愈想吃！網友最愛的10大食補鍋物排行榜

2018年02月04日 14:53 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

每逢冬季天寒低溫，薑母鴨店家湧入滿滿人潮。(圖/本報資料照)

天寒地凍冷吱吱，台灣多處山頭一夜染白，冰霰、雪花紛飛。寒流低溫急凍全台，令人想來碗冬令進補鍋物，暖身、暖胃又暖心。而今年冬季，最具網路討論的冬令進補美食又有哪些？

愈冷愈想吃！網路溫度計DailyView近日公布冬令進補美食百大口碑排行，統計去年8月5日到今年1月31日期間，網路討論度最高的食補店家。其中以麻油雞人氣最夯，其次是薑母鴨、羊肉爐等。網友熱議上榜店家有南機場阿男麻油雞，依序是霸味薑母鴨、瑯萊了羊肉爐、金帝元薑母鴨、山羊城全羊館羊肉爐、舊市羊肉、金佳阿圖麻油雞、一品花雕雞、水源羊肉爐、帝王食補薑母鴨。

天冷吃鍋祛寒，薑母鴨、羊肉爐人氣夯。(圖/本報資料照)

位在南機場的阿男麻油雞是許多人在寒冬必訪的店，麻油與酒氣一下子就能讓身子暖了起來，麻油的味不會太重，更能凸顯雞湯與雞肉的鮮美，且店家還很貼心的將肉骨分離、方便食用，肉質吃起來也沒有柴感還很Q彈，再沾上獨家的醬搭配、還有豐厚的份量，讓平常不吃麻油雞的網友，吃過後都覺得驚艷！

說到冬令進補，薑母鴨是許多人的食補首選！每逢寒冬開店，就會湧現滿滿排隊人潮，以炭火烹調為特色的霸味薑母鴨，湯底採用32種中藥調製配方熬成；除了有招牌鴨肉丸，還能點碗麵線，灑滿紅蒜頭再加點薑母鴨湯頭，最後配上熬煮多時的鴨肉，一壓即分離，讓網友直呼美味。

天冷不少人選擇吃薑母鴨祛寒，但也有醫師提醒，要小心越吃越失溫。（本報系資料照）

街頭燒肉、鍋物吃到飽店家林立，但大家有聽過羊肉爐吃到飽嗎？位於高雄鳳山的瑯萊了羊肉爐，提供將近11種羊肉部位，像是羊肋骨、羊筋肉、帶骨羊肉...等，就像是吃了整頭羊！且湯底分有紅燒、當歸、黑蒜、肉骨茶等4種風味之外，餐廳還提供有沙拉吧，讓網友形容，根本堪稱小型buffet。

(中時電子報)