天鵝座塔比星亮度不規則 俄科學家尋找外星文明的可能

2018年02月04日 15:18 中時電子報 江飛宇

位在天鵝座(Cygnus)的塔比星（Tabby's Star,學術編號KIC 8462852），是2017年最令天文學家不解的恆星，它的星等亮度呈現不規則變化，造成許多猜測，其中一種假設是「巨大的外星天文工程」所造成的，目前是俄羅斯科學院科學家面臨的一項任務。

俄國衛星網引述《消息報》報道，對於塔比星的研究計劃，已被俄羅斯科學院批准做為2018年基礎宇宙研究當中。該報援引俄羅斯科學院、宇宙研究所行星物理學研究實驗室主任列昂尼德．克桑福馬利季的話：「我們的任務是尋找令人信服的解釋，目前觀測數據與現知的物理定律相矛盾。很多外國同行們、很多科學刊物文獻都在研究這個現象，但至今為止沒有一個公認的解釋。其中一個解釋版本是：這是外星文明存在所造成的結果。」

恆星其實不像它的名字那樣恆久不變，有些恆星的亮度會有明顯變化，稱為變光星(變星)，變光星有可能是恆星的膨漲與收縮，或是週邊有星球繞行所造成，這都是天文自然現象，也是規律、週期性的改變。然而不規則的變光現象就很難解釋，有一種特別科幻的想法認為，或許外星文明相當先進，他們為了充份利用恆星的能量，就設計一種遮光材質將恆星給整個包裹住，這稱為戴森球(Dyson Sphere)，是數學物理學家弗里曼．戴森(Freeman Dyson)所提出來的，自他提出這看法後，許多還不知原因的天文現象都會有人提出戴森球的可能性，塔比星的現象也不例外。

塔比星是美國路易斯安那州立大學研究員塔貝莎．貝雅珍(Tabetha Boyajian)在2015年的研究報告中，首次提出KIC 8462852恆星的光度呈不規則變化，從此這顆星就以塔貝莎的小名「塔比」來稱呼，這顆恆星位在天鵝座方向，距離地球1500光年，比太陽大50％，也比太陽熱1000度，以分類來看仍然屬於「主序星」，而前段所說的變光星多半是發生在恆星衰老期間造成能量不穩定狀態才會出現，因此塔比星確實不尋常，當然有研究的價值。

多數的天文學家仍傾向從自然現象的角度去解釋，可能是塔比星經過大量宇宙塵埃的區域，才造成光度的不規則改變。

(中時電子報)