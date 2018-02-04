張明達未參加嘉縣長初選政見會 翁章梁批不負責任

2018年02月04日 15:26 中時 郭建伸

民進黨2018嘉義縣長初選今舉辦政見發表會，但參選人嘉義縣議長張明達並未出席，僅有參選人翁章梁出席。對此，翁在第一階段申論時直言，很遺憾可敬的對手沒現身，嘉義鄉親無法藉由辯論更了解參選人的政見與理念，無疑是縣民的損失，「沒有參加政見發表會，基本上是不負責任的行為」。

由於翁章梁曾在嘉義縣府擔任社會局長，且在張花冠執政時期任職期間較長，翁章梁今也被問題為何張花冠不挺他，反而力挺張明達？翁表示，他很難去揣測為何張花冠不支持他，但民主政治下都有每人各自欣賞的對象，他會努力爭取張花冠的支持，希望選後可以和諧、團結面對國民黨的候選人。

翁章梁表示，他在縣府任職時期沒有不愉快，甚至張花冠參選嘉義縣長，他還辭掉社會局長，去競總負責媒體關係，「這6、7年一直互動非常好，彼此之間沒有任何心結」。

主持人也問，張明達沒來政見發表會，若有到場會問什麼問題？翁章梁說，他會針對嘉義縣的農業發展及老人照顧問題就教；若是他勝選，會跟團隊討論邀請張明達擔任競選總幹事，「可能性是存在的」，如果他落敗，「只要張議長有需要，他會盡可能幫助民進黨勝選」。

嘉義雖是農業大縣，但也有嚴重的人口老化問題。談及政見，翁章梁說，若當選縣長，他會在縣政府成立「新農業發展委員會」，發掘新農業運動，不管在行銷、技術、農業保險及資金協助嘉義農民，讓農業變成有希望的產業。

至於人口外流及長照問題，翁表示，嘉義縣面臨照顧空間不易解決及非營利組織量能不足，若當選縣長將馬上討論解決這兩個問題，他將邀請北部非營利組織到嘉義設點，給予必要協助，讓縣府委託案可以發揮最大效能，照顧嘉義鄉親。

(中時)