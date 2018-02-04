基隆寒士吃到飽登場 他大器認購最後15桌

人安、創世、華山基金會策略聯盟辦理「第28屆寒士吃飽30」尾牙，席開66桌，但一周前尚有15桌沒人認購，楊佳明先生（中）得知後豪氣地全部認購，善心值得效法。人安基金會站長周泉宥（右）與安樂區議員擬參選人呂國寶（左）一同合影。（張穎齊攝）

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人安、創世、華山基金會策略聯盟辦理「第28屆寒士吃飽30」尾牙，席開66桌，宴請了寒士、街友、獨居長輩及單親媽媽齊聚圍爐，享用團圓飯，並獲一份愛心紅包，感受人間溫暖。（張穎齊翻攝）
人安、創世、華山基金會策略聯盟辦理「第28屆寒士吃飽30」尾牙，席開66桌，善心人士在台上均受到表揚頒發獎狀。（張穎齊翻攝）

春節即將到來，為溫暖寒士們一年來努力工作卻只能勉強溫飽的辛酸，人安、創世、華山基金會策略聯盟於4日上午10時，辦理「第28屆寒士吃飽30」尾牙，並在基隆市輔大聖心國民小學，邀請660名民眾，席開66桌，除了讓人有熱呼呼的團圓飯吃外，還可以領到紅包以備急用。而在上周前，事實上還有15桌尚未有人認購，善心人士楊佳明先生卻豪氣地將剩下的全部包了，善心值得效法。

「寒士吃飽30」尾牙宴今天登場，慈善團體宴請了寒士、街友、獨居長輩及單親媽媽齊聚圍爐，享用團圓飯，並獲一份愛心紅包，感受人間溫暖。

人安基金會站長周泉宥表示，台灣薪資倒退、物價上漲，但社會善士仍不吝照顧寒士，讓愛充滿人間，大約距離1周前還有15桌無人認桌，但非常感謝台電基隆處捐贈近6萬元及楊佳明先生，在活動前夕得知還差15桌經費，大器的全部認列。

市長林右昌今日也一同出席，同時他也認購2桌，他表示，感謝各界善心大德支持這項有意義的活動，從原先預計的50桌增加至66桌，全台灣16處有4萬人一起分享過年團聚喜悅，其中也要特別感謝楊佳明先生認購了最後15桌，善心值得大為表揚。

每年農曆春節前夕，家家戶戶團圓過年時，社會上有一群人，流落街頭，無法飽餐一頓，為使寒士不致挨餓受涷，創世基金會創辦人曹慶在1987年除夕，號召幾位義工媽媽，準備便當30個，發送給飢寒交迫的街友，後於1991年在萬華舊火車站前騎樓辦理10桌，宴請街友飽餐一頓，此為第1屆街友尾牙。

2012年起創辦人特別關注社會貧窮問題，擴大邀請清寒單親媽媽、獨居長輩、社會邊緣人等參與尾牙，便將「街友尾牙」更名為「寒士吃飽30尾牙」，迄今已邁入第28個年頭；28年來共辦理2萬8886桌，服務寒士近30萬名，桌數成長1230倍，全蒙社會各界大力支持。

(中時)

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