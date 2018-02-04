寒士尾牙府前開2200桌 百歲人瑞感受社會溫暖

2018年02月04日 15:25 中時 楊騰凱

第28屆寒士愛心尾牙今登場，全台有16處同步開辦3690桌，共邀請了4萬名寒士一同圍爐，光總統府前的台北場就高達2200桌、共3萬人與會。此次圍爐者中，最高齡的為100歲的人瑞林能火，他表示，參與寒士尾牙讓他覺得很溫暖，一點都不覺得寒冷。

人安基金會表示，寒士尾牙最早的開端是在1987年的除夕夜，由基金會創辦人曹慶先生號召了幾位義工媽媽，準備了30個便當，發送給飢寒交迫的街友們，後來到1991年提升規格，在萬華火車站騎樓辦了10桌餐點，宴請街友飽餐一頓，是第一屆的「街友尾牙」，2012年起，擴大邀請清寒單親家庭、獨居長輩共同與會，並把「街友尾牙」更名為「寒士尾牙」，1991年開始到現在已28年，桌數也從10桌成長至3690桌。

林能火指出，他是理髮師退休，長期以來都自己獨居，原本三餐主要以自己料理為主，此次是他首度參與寒士尾牙，能和眾人一起圍爐吃團圓飯，讓他格外覺得很溫暖，一點都不覺得寒流冷，也希望這麼有意義的活動，可以繼續維持舉辦，而自己能如此長壽，維持硬朗，關鍵就在於保持愉悅心情，而且不菸不酒。

另名首次參與寒士尾牙的廖廷尉表示，他今年21歲，幼時因父母離婚，他和妹妹兩人都歸媽媽照顧，但媽媽收入有限，無法同時照顧兩名幼子，只好在廖廷尉7歲時，將他送往寄養家庭照料，事後又轉到育幼院，直到3年前他滿18歲，無法繼續住在育幼院，只能搬出自己謀生，自己其實沒有什麼機會和家人一起吃團圓飯，但參與寒士尾牙，讓他感受到社會的關懷。

人安基金會表示，總統府前的宴席，是由奇真會館的水蛙師以成本價接下辦理，集合12名廚師，前一夜就進駐會場徹夜準備料理，烹煮2200桌佳餚，由於在凱道辦桌，是國家門面，不僅地面都有鋪地毯保護，也準備3部抽水車，抽走現場用水，不會直接排入路邊溝中，做到滴水不漏。

(中時)