國小前驚見未爆煙霧彈 軍方帶回處理

2018.02.04 高雄市 ▲高雄市左營區勝利國小前草叢發生1顆未爆煙霧彈。（呂素麗翻攝）

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中時
2018.02.04 高雄市 ▲高雄市左營區勝利國小前草叢發生1顆未爆煙霧彈，消防車到場待命。（呂素麗翻攝）
2018.02.04 高雄市 ▲高雄市左營區勝利國小前草叢發生1顆未爆煙霧彈，警方到場拉起封鎖線。（呂素麗翻攝）
2018.02.04 高雄市 ▲高雄市左營區勝利國小前草叢發生1顆未爆煙霧彈，警方拉起封鎖警戒線，軍方到場處理。（呂素麗翻攝）

有民眾4日在高雄市左營區勝利國小前草叢裡發現一顆未爆煙霧手榴彈，引起附近居民一陣恐慌，擔心「會不會爆炸？」警方獲報到場拉起封鎖線警戒，並及時通知軍方到場處理；軍方初步研判，煙霧手榴彈為演習用，確認無危害，用防爆毯包覆該煙霧手榴彈，並帶回隊部做後續處理，虛驚一場。

從事資源回收的林姓男子向警方表示，4日上午10點多到左營區華泰路305巷口路拾取回收物時，驚見雜物中一顆疑似國造手榴煙霧彈，趕緊報案。

警方到場拉起封鎖線，消防隊也到場待命，附近民眾議論紛紛，有人擔心會爆炸，幸好經軍方人員初步檢視該煙霧手榴彈為演習用研判無危害，現場無人員傷亡。

勝利國小隨後發表聲明指出，煙霧彈發現地點為勝利國小新南路側門斜對面的草坪，為私人用地，非學校校地範圍，學校並未受上開事件影響，並已進行校安通報，後續會請保全加強巡邏，以維護校園安全。

(中時)

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