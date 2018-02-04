MLB》洋基總管在位第20年 6筆經典交易案

2018年02月04日 15:30 中時電子報 蔡銘仁

2018年對洋基是重要的一年，同時這也是總管凱許曼(Brian Cashman)達成在位20年重要里程碑的時刻，靠著凱許曼運籌帷幄，洋基奪得4座冠軍，還開啟1998到2000年的世界大賽三連霸王朝，大聯盟記者米恩斯(Andrew M)特別整理出凱許曼就任至今，促成的6筆經典交易案。

美國時間1998年2月3日，洋基正式聘用凱許曼成為洋基總管；當時30歲的他，是大聯盟史上第二年輕接任總管的紀錄。凱許曼上任後第一年，洋基就打出114勝戰績挺進季後賽，並奪得世界大賽冠軍；當時洋基如日中天，凱許曼卻在季後把王牌威爾斯(David Wells)送到藍鳥。

誰值得讓洋基把王牌賣掉？答案是「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens) 。凱許曼用威爾斯等3人達成交易，但克萊門斯未能複製在藍鳥連兩季20勝的身手，甚至成績大下滑，先發30場戰績14勝10敗、自責分率4.60。

不過克萊門斯在世界大賽第四戰，飆7.2局無失分好投，助洋基擊敗勇士奪冠。克萊門斯隨後恢復身手，成為洋基三連霸王朝的主戰投手，並在2001年再度飆出單季20勝，奪得個人第6座美聯賽揚獎。

除了克萊門斯的交易，凱許曼2000年季中用投手韋斯布魯克(Jake Westbrook)等3人，換得印地安人34歲賈斯提(David Justice)也是一絕。韋斯布魯克而後一度成為印隊指標性強投，但賈斯提該年披洋基戰袍出賽78場敲20轟，助洋基超越藍鳥贏得分區冠軍。

賈斯提隨後更在美聯冠軍賽第六戰敲出關鍵轟，助洋基挺進世界大賽，並拿到美聯冠軍賽MVP；米恩斯直言，「沒有賈斯提，在凱許曼任內的洋基，爭取三連霸的路上會格外艱辛。」接著第3筆交易，也就是廣為人知的2004年「A-Rod」羅瑞格茲(Alex Rodriguez)交易。

米恩斯表示，當時洋基已有吉特(Derek Jeter)站穩游擊，沒人想到他們會交易A-Rod，但最後A-Rod願轉往三壘，洋基就用明星外野手索瑞安諾(Alfonso Soriano)等2人完成交易。A-Rod在洋基七度入選明星賽，2009年拿到第2座美聯MVP，並助洋基奪得隊史第27座冠軍。

而2006年從費城人找來阿布瑞尤(Bobby Abreu)，以及2008年跟白襪交易史威瑟(Nick Swisher)。這2筆運作看似不如前幾筆交易重大，但凱許曼厲害的是，他幾乎只用小聯盟跟板凳球員就達成交易，無損自身又達成戰力升級目標。

最後第6筆交易，是2014年季後跟響尾蛇交易桂格瑞斯(Didi Gregorious)。當時洋基想找人接班吉特的游擊，桂格瑞斯在響尾蛇2年打擊率最高僅2成5，被歸類為「防守組」，洋基當籌碼送出的投手格里尼(Shane Greene)2014年菜鳥球季，先發14場則繳5勝4敗、自責分率3.78成績。

這看來洋基似乎虧很大，但桂格瑞斯不僅守備水準依舊，左打也跟洋基球場適性相符。結果桂格瑞斯打擊爆發，連兩季20轟，去年更以25轟破吉特保持的洋基隊史游擊手單季最多轟紀錄；格里尼則被響尾蛇又送到老虎，近兩季轉為牛棚投手，去年中繼71場戰績4勝3敗、自責分率2.66。

(中時電子報)