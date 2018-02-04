寒士尾牙 陳建仁：正視並解決貧窮問題 政府責無旁貸

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/台北報導

總統府府前廣場今天舉辦的「寒士吃飽30尾牙」活動，馬英九前總統也前往出席，陳建仁副總統在致詞時強調，正視並解決臺灣的貧窮問題，是政府責無旁貸的責任。

「創世社會福利基金會」董事長曹慶28年來持之以恒，為需要照顧的弱勢民眾，舉辦寒士尾牙。陳建仁說，今天是入冬以來最寒冷的一天，也是慈善團體裡最溫暖的一天，讓大家在溫暖當中能夠享用美好的餐點，令人倍感溫馨，「這一切都要感謝主辦單位的愛心與體貼」。

他說，「寒士吃飽30」活動在1991年是由創世基金會開始，當時是小小的一步，種下一顆愛的種子，「但今天我們看到愛的大樹已經成長，而且涵蓋臺灣各處，非常了不起」。

這項活動主辦對象每年不斷擴展，從創世基金會開始，後來華山基金會以及人安基金會也加入，形成一個策略聯盟。「當大家攜手同心，一起做好事的時候，愛就像漣漪一般，不斷擴散開來。也希望大家繼續攜手合作，讓社會更美好、更溫暖」。

陳建仁指出，正視並解決臺灣的貧窮問題，是政府責無旁貸的責任。總統從上任以來，就希望建立一個健全的社會安全體系，讓所有的人民、尤其是弱勢的民眾得到最好的照顧。因此持續透過社會救助及社會福利體系，優先照顧弱勢族群，給予經濟弱勢更好的保障。

在歷屆政府的努力下，雖然社會福利支出已經是中央政府總預算裡面的最大宗，但還是有照顧不周、力有未逮之處，「因此我們很感謝有民間力量共同加入，才能提供弱勢朋友們全方位的服務」，他再度表達高度的敬意與謝意，同時也向在場所有人拜早年，祝福大家新的一年平安喜樂、幸福圓滿。

(工商)

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