變態！白嫖又逼喝尿 援交妹寧罰錢也要提告

22歲黃姓男子常透過網路、通訊軟體約援交妹，性交後會強逼賣她們喝尿等變態行為。（葉書宏翻攝）

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中時

22歲黃姓男子有特殊性癖好，分手後常透過網路、手機通訊軟體邀約援交妹性交易，但他在援交妹的群組中惡名昭彰，上月他申請新的帳號，邀約援交妹小潔（化名）性交易，謊稱給高價逼迫對方無套、喝尿，事後卻不買帳，小潔寧援被裁罰仍要提告，警訊後將他函送法辦。

警方調查，黃男擔任保全工作，月薪約3萬多元，曾有一位交往多年的女友，女友疑因不能忍受他的變態行徑，去年提出分手；黃男寂寞難耐，開始在網路中找尋應召女性交易。

黃男數月前，邀約一名應召女從事性交易，在性交過程中偷拔套射精，更逼迫應召女喝尿，應召女一怒之下回報馬伕，黃男當場被馬伕痛扁，他隨後改鎖定援交妹下手。黃男的變態行為，讓他成為許多援交妹的拒絕往來戶，在許多援交妹的群組內惡名遠播。

警方發現，曾有一名援交妹被黃男拿電擊棒威脅從事變態性行為，不僅無套還強逼援交妹喝尿、狗爬，期間，他趁援交妹洗澡之際，偷走她皮包內的現金，隨後直接逃逸白嫖。

今年1月初，黃男苦無發洩對象，把腦筋動向曾經找過兩次、暱稱的小潔的援交妹，黃男為避免被拒絕，申請新的Line帳號，雙方相約在汽車旅館，小潔到場發現竟是黃男，當場拒絕這場交易。

但黃男不死心哀求，小潔最後同意原價4000元加價至10000元，才願意從事性交易，黃男無套射精，逼迫小潔完事之後要喝尿、學狗爬，但事後，黃男僅支付4000元，讓小潔氣憤不已。

小潔寧願被裁罰也要前往派出所提告，警方擴大偵辦是否有其他的援交妹受害，黃男辯稱，「我有付錢，都是你情我願的性交易！」警訊後依詐欺、強制性交及竊盜等罪將黃男函送法辦。警方呼籲，若有援交妹受害，勇於出面向警方報案。

(中時)

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