影》告捷！日成功發射全球最小運載火箭

日本成功發射僅有10公尺長、直徑50公分的全球最小火箭，將重量約3公斤的迷你衛星送入預定軌道。(YouTube截圖)

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中時電子報

日本繼去年1月嘗試發射這枚全球最小運載火箭失敗以後，於本周六(3日)再度舉行試射，並宣布終於成功以僅有10公尺長、直徑50公分的全球最小火箭，將重量約3公斤的迷你衛星送入預定軌道。

根據《今日日本》(Japan Today)報導，日本周六成功發射全球最小的運載火箭將一枚超迷你衛星送入預定的運行軌道。日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)昨日下午2點左右，發射SS-520 5號火箭，該火箭只有10公尺長，直徑約50公分左右，它運載一枚由東京大學(University of Tokyo)所研發，重量僅有3公斤的超迷你衛星，成功進入預定軌道，預計進行蒐集地球表面的影像。

去年1月15日，日本宇宙航空研究開發機構也曾嘗試發射SS-520 4號火箭，但最終以失敗收場，並未成功將衛星送入軌道。當時4號火箭沒有成功向陸地傳回數據，因為火箭發射後的劇烈震動造成通訊電線短路，導致最後缺乏足夠的動力將資料傳回地面，該次試射只能以失敗告終。

這種超迷你的衛星能夠收集地球表面的影像，藉由衛星照片觀測地表的結果，確認自然災害發生、農作物生長情形，或其他軍事用途等應用領域多元，全球的需求也不斷提高。但是基於成本考量，全球仍須不斷開發降低發射成本的運載火箭和迷你衛星。

(中時電子報)

文章來源：Japan launches world's tiniest satellite-carrying rocket

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