檢警境外攔截1噸K毒 黑市價破30億元

2018年02月04日 15:50 中時 劉宥廷

東港籍昇利滿號漁船日前被檢警查獲走私黑市小盤價破30億元的K他命1289.6公斤，67歲陳姓船長訊後裁定收押禁見，其餘5名印尼籍漁工獲悉家鄉運毒是槍斃死刑，嚇得以為台灣也是，當場下跪痛哭，訊後責付仲介；檢警將持續溯源追查毒品上下游，揪出幕後金主。

檢警發現昇利滿號漁船1年出去捕魚沒幾次，根本難以負擔漁船開銷成本，決定啟動該漁船蒐證追蹤。 （劉宥廷翻攝）

高檢署近來擬定「安居緝毒專案」，與警政署合作在農曆年前徹底掃毒，高市警苓雅分局接獲毒梟走私運毒情資，隨即報請雄檢緝毒專組主任蘇聰榮、檢察官顏郁山利用數位鑑識系統，即透過大數據過濾漁船進出資料，鎖定約40噸CT3型東港籍漁船昇利滿號捕魚作息怪異。

1公斤K他命大盤價約100萬元，但賣到下游小盤價，改以每公克銷售，黑市價格粗估破30億元；這批史上最大宗K毒走私，幸好及時在境外攔阻，否則流入台灣製成多類型毒咖啡包，危害難以計算，令檢警讚嘆救了很多人。 （劉宥廷翻攝）

檢警發現昇利滿號漁船1年內出去捕魚沒幾次，根本難以負擔漁船開銷成本，決定啟動該漁船蒐證追蹤，追查數月並協請海巡署派出千噸級巡防救難艦「屏東艦」、「福星艦」輪流在海上戒備監控，掌握該漁船從越南一帶海域返台；沒想到，該漁船2日在小琉球西南3.7浬、林園外海處失去動力，請求友船前來拖回時，更讓海巡確切其方位，火速派100噸巡防艇到場。

巡防艇午後1時接近該漁船且上船登檢，船長陳男面對檢警、海巡人員仍顯一派輕鬆，但5個小時後船拖回高雄海巡隊碼頭，海巡人員憑藉10幾年查緝經驗，在船冰櫃底部丈量一下船艙距離，就戳破該船沒有密艙的謊言；破壞密艙夾層，暗藏堆滿126個黑色袋子、每袋約10.2公斤共總重1289.6公斤K他命全曝了光，頓時讓船長臉鐵青，笑不出來。

陳男應訊坦言以每趟200萬元代價運毒，還表示罹患食道癌，定期每年追蹤，才鋌而走險；印尼漁工們被檢警告知在印尼運毒是要判死刑，嚇得都抱頭痛哭、下跪求饒；陳男涉運輸第3級毒品罪，檢方聲請羈押禁見獲准，印尼漁工裁定責付仲介。

據了解，1公斤K他命大盤價約100萬元，但賣到下游小盤價，改以每公克銷售，黑市價格粗估破30億元；這批史上最大宗K毒走私，幸好及時在境外攔阻，否則流入台灣製成多類型毒咖啡包，危害難以計算，令檢警讚嘆救了很多人。

(中時)