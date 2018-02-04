兩大喜劇天王戲裡互鬥 意外逼出對方真心話

史帝夫庫根(左)、羅伯布萊頓，在電影裡即興互酸對方。（安可提供）

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史帝夫庫根(左)與羅伯布萊頓(右)在電影中形影不離。（安可提供）

《享受吧！尋味義大利》（The Trip to Italy）由奧斯卡男星史帝夫庫根（Steve Coogan）與英國喜劇天王羅伯布萊頓（Rob Brydon）在片中演自己。有趣的是，兩人在片中一路鬥嘴、吐槽對方，竟都是「來真的」。

原來他們的對手戲橋段都沒有劇本，而是導演丟出主題，再讓兩位主角自由發揮，結果他們不約而同互相傷害，一下庫根吐槽布萊頓引以為傲的模仿功力，而布萊頓則不甘示弱地揶揄對方演出好萊塢大片很快就「領便當」，一來一往毫不留情。好笑的是，主角之一羅伯布萊頓表示，聽到太過頭的玩笑，心中其實會OS「原來你是這樣看我的」，讓他玻璃心碎一地。

史帝夫庫根與羅伯布萊頓已多次合作，皆是坎城名導、《享受吧！尋味義大利》導演麥克溫特波頓（Michael Winterbottom）的愛將。這回導演不給兩位明星劇本，讓他們邊吃美食、邊聊天，兩人除了互相嘴砲外，聊起人生、事業、家庭以及步入中年的煩惱，反而嘴出美食電影的新高度，被國外影評盛讚為「美食電影界的《教父》。」而有趣的是，庫根與布萊頓在片中焦孟不離，但卻搞笑說因為看膩對方，在拍攝該片期間，從沒揪過對方一起吃飯。其實他們認識多年，私下專聊爸爸經與演戲的心路歷程，還會聊到老淚縱橫，與他們在電影中賤嘴不留情的樣子截然不同。

電影描述喜劇明星羅伯布萊頓渴望從照顧家庭、孩子的壓力中逃離，尋求一場有趣的冒險；演員史帝夫庫根雖有奧斯卡光環加持，在好萊塢打拼的生活卻非常單調，還得與孩子分隔兩地。這時羅伯受美食雜誌邀稿做一系列的義大利餐廳評鑑，他約了好友史蒂夫同行。2個英國男人一邊鬥嘴，一邊享用一道道豐盛美食，從皮埃蒙特、利古里亞、托斯卡尼、羅馬、坎帕尼亞玩到卡布里島，希望透過這場華麗的義大利之旅找回心的方向。電影將於2月9日在台上映。

(中時)

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