農委會穩定產銷　雞肉豬肉增供10％至30％

農委會主委林聰賢（前排右3）親自上陣宣傳國產農產。（楊騰凱攝）

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農委會今舉辦記者會行銷農產，主委林聰賢透過網路拍賣裝有18樣蔬果的農產禮盒，1元起標最後以5000元售出。林聰賢強調，去年少有天災，農產產量穩定價格親民，鼓勵民眾多消費，至於需求量的豬肉、雞肉，農委會也會增供10％至30％，促使產銷平衡。

農委會指出，各式農產增供方面，毛豬在春節前需求量會上升，為此，生產端的供應量將從平均每日2.3萬頭，增加39％達到每日3.2萬頭，土雞則由平均每周175萬隻，增加9％至190萬隻，白肉雞由平常每周405萬隻，增加5％達425萬隻，雞蛋則由平常每日2000萬枚，增加10％至2200萬枚。

至於年節需求量較大的蘿蔔、大芥菜、甘藍等當季蔬菜的供應量也相當充裕，預期春節前整體蔬菜供應量足以支應市場需求，水果則因天候平順，果樹著果率佳，產量增加，供應無虞。

林聰賢表示，今日是國曆2月4日，但農曆上是立春，也是一年一度的農民節，今日碰到寒流天氣冷颼颼，大家都不太想要出門逛街，但農民不管氣溫低到幾度，都還是努力守護著生產基地，為民眾生產最好的農產品，經過千挑萬選後，再送上市場銷售，再過10天就是農曆春節，盼能透過此次促銷行動幫忙農民銷售農產。

林聰賢指出，農委會已請農業金庫在北部知名的農民市集「希望廣場」試辦數位金融行動支付，未來會再整合更多行動支付系統，搭配物流體系，讓消費者不必出門，在家就可以下單採購優良農產，並完成支付，縮減農民生產端及消費者端的距離，增加更多通路選擇。

林聰賢表示，去年風調雨順，多數農產都沒有太大傷害，產量皆有微幅增加，他要向民眾宣傳，國產雞鴨魚肉及各種蔬果不僅豐盛，價格也很穩定沒有劇烈增幅，今日台北農產運銷公司的蔬果拍賣均價為每公斤21.8元，十分親民，鼓勵民眾可多選用國產農產辦年菜。

(中時)

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