13歲「法國文淇」超齡演技 演出腹黑心機女

2018年02月04日 16:14 中時 潘鈺楨

金獎導演麥可漢內克暌違5年回歸力作《完美結局》，除了再度邀請合作多年的伊莎貝雨蓓擔綱演出，麥可漢內克也發掘了「法國文淇」芳婷哈莊，超齡演技不輸片中其他影帝影后，成為全片吸睛亮點。

《完美結局》透過法國三代同堂家庭內發生的一連串事件，呈現中產階級的人性矛盾與黑暗面，被譽為比《愛．慕》更直指人心的震撼傑作。導演麥可漢內克在以往作品中喜歡安排舉止詭異的兒童或青少年作為劇情發展關鍵，在新作《完美結局》也不例外。電影開頭由比利時新星芳婷哈莊飾演的女孩手機拍攝畫面出發，以小孩早熟但不失純真的眼光看家族內荒唐的愛恨情仇，真實地令觀眾不寒而慄、如坐針氈。

這次擔綱演出怪小孩的芳婷哈莊現年13歲，年僅7歲時就在比利時達人秀表演《心靈魔術》登上螢光幕一鳴驚人，並參與演出多部電視劇與電影《芬妮的勇敢旅程》等作品。芳婷哈莊此次在漢內克新作《完美結局》飾演心思細膩的早熟女孩艾芙，因媽媽住院必須搬至生父家中與豪宅裡的親戚們同住，面對家中不安定的氣氛與爸爸過於殷勤的態度，艾芙只能安靜乖巧的應對，心中默默盤算如何對付這些討厭的大人。

年僅13歲的芳婷哈莊在片中發揮超齡演技，在一場被漢內克視為最難拍攝的路邊車內戲中，即便街上干擾不斷，她也成功演出與父親談心噴淚橋段，完美詮釋腹黑心機女。清純可人外表、天才演技配上《血觀音》般暗黑少女的角色，也被台灣媒體視為是「法國文淇」，未來的演藝之路不可限量。

《完美結局》將在2月9日在台北、台中、台南、高雄等戲院上映，現正推出「我愛漢內克」徽章套票，即日起在光點華山電影館、誠品電影院、真善美劇院以及蝦皮限量限期熱賣中。更多電影資訊請上東昊影業臉書專頁。

(中時)