MLB》太空人想拚2連霸 美媒列5大優劣勢

2018年02月04日 16:18 中時電子報 蔡銘仁

太空人去年奪得隊史首座世界大賽冠軍，休季期間主力陣容幾乎沒變，又多了寇爾(Gerrit Cole)助拳，依舊會是奪冠熱門之一，大聯盟至今連霸紀錄少，記者賈斯提(Richard Justice)認為太空人若想達成成就，目前來看占有5個優勢。

大聯盟過去39個球季，只有2次出現連霸，分別是1998到2000年的洋基，以及1992和1993年的藍鳥。可想而知，連霸之路是險阻難行，賈斯提分析今年的太空人，提出5個能幫助他們達標的優勢，以及5個會阻礙他們的因素。

賈斯提說到優勢，首先提到是陣容變得更強。太空人去年的爭冠陣容，休季期間幾乎無變動，但交易來海盜的寇爾，又簽下史密斯(Joe Smith)跟亥特阮棟(Hector Rondon)強化牛棚戰力，整體戰力變得更強。牛棚戰力升級，也是賈斯提提及的優勢之一。

太空人去年就有牛棚戰力不足的問題，世界大賽才把先發拉到牛棚，但他們補進2名即戰力，加上傑爾斯(Ken Giles)、哈瑞斯(Will Harris)跟戴文斯基(Chris Devenski)，戰力更搶眼。賈斯提認為，先發底的皮卡克(Brad Peacock)可能也會從牛棚出發。

再者，太空人去年能維持競爭力，關鍵良好的團隊氣氛，賈斯提寫道，「他們打起球充滿能量且開心，慶祝勝利、不把輸球看太重。」這種心態讓他們拿到43場逆轉勝，其中有8場是在第8或第9局才領先，「看史普林格(George Springer)和其他人，他們的企圖心從未熄滅。」

太空人奪冠後，心態會改變嗎？賈斯提認為，主力艾爾圖維(Jose Altuve)、凱寇(Dallas Keuchel)、抑或是韋藍德(Justin Verlander)等人，距成為自由球員還有一段時間，他們都有目標要完成。換言之，這就成為他們不會輕易讓表現下滑的理由。

陣容維持原樣，最清楚狀況的總管魯諾(Jeff Luhnow)跟總教練辛屈(A.J. Hinch)也還留任，是他們爭冠的優勢。不過，太空人的爭冠路也不如看起來順遂，賈斯提認為，美聯洋基跟天使等隊都有補強，國聯道奇等強隊實力依舊，都會成為太空人的阻礙。

還有傷兵問題跟運氣，以及多少有些自滿的想法，是太空人現階段無法掌握的因素。最後1點，是如今各隊大玩數據戰，要藏住秘密相對不容易，太空人過去有大量數據輔助作戰，現在各隊都跟進，秘密也就很難被藏住，這很可能會左右比賽的勝負。

(中時電子報)