寫春聯、做紅粿＋看偶劇 金門酒廠今天好好玩

2018年02月04日 16:23 中時 李金生

「金酒好好玩」系列活動最後一場，金酒董事長張鳴仁（中）與鄉親同樂。（李金生攝）

民眾不畏6度低溫，照樣熱情參加。（李金生攝）

書法高手孫國粹（右）、陳為庸（左）應邀寫春聯，與鄉親一起迎接新年。（李金生攝）

書法名家唐敏達現場揮毫，吸引不少鄉親前往賞字。（李金生攝）

現場贈送狗年春聯，民眾排隊分享新春喜氣。（李金生攝）

民眾開心搓湯圓，迎接新春團圓的好日子。（李金生攝）

印有吉祥圖案的紅龜粿，最受鄉親歡迎的傳統好口味。（李金生攝）

偶偶偶劇團也應邀跨海演出，民眾在寒風中熱情捧場。（李金生攝）

金門今（4）日只有6度低溫，財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會「金酒好好玩」系列活動最後一場，仍吸引民眾扶老攜幼蜂擁來到，大家歡喜看名家寫春聯，也開心動手做紅龜粿、搓湯圓，現場洋溢迎接新春的熱鬧氣氛。

傳統好口味的紅龜粿製作最受大人、小孩歡迎，只見阿嬤、媽媽帶著小朋友認真糅粿皮、包餡，再用粿印模壓實，就是一個個包裹粿粉，紅中透白的紅龜粿，讓不少初體驗的媽媽和孩子們都覺得好興奮，開心等待蒸籠出爐的那一刻。

新春是一家人團圓的大日子，親手搓上一盤圓滾滾的紅、白湯圓，迎接即將歸來的親人，更是充滿喜悅和溫馨的時刻，大人、小孩一起動手做，呈現和樂融融的好風情。

主辦單位今天還特別邀請地方書法名家唐敏達、孫國粹、陳為庸和鄭友諒將軍等人現場揮毫，吸引許多民眾排隊拿春聯外，也有不少人專程前往賞字，讚歎聲此起彼落。

另外，名劇團偶偶偶劇團也應邀跨海演出，同時還有20餘個好吃、好玩的攤位，也吸引許多民眾熱情捧場。

金門酒廠暨胡璉基金會董事長張鳴仁表示，金酒空間場域在今天與鄉親同樂的活動中，營造出喜氣洋洋的過年氣氛，讓大家都能開心滿載而歸，也共度一個難得的假期。

(中時)