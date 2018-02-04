冬奧外交！文在寅藉機催北韓與美方對話

2018年02月04日 16:54 旺報 何宜玲 呂佳蓉、中時電子報/

第23屆冬季奧運會開幕式和閉幕式的場地，平昌奧林匹克體育場。(圖/新華社)

9日平昌冬奧將登場，南韓總統文在寅將藉冬奧展開「奧運外交」，除了兩韓暫時握手言和外，文在寅亦寄望能藉奧運與他國政府對話，致力朝鮮半島的和平，其中8日與美國副總統彭斯的晚宴被視為在大亮點。

據韓聯社4日報導指出，文在寅將在平昌冬奧的開幕周祭出高層級外交組合拳，為北韓與美國對話搭上橋樑。據報導，文在寅希望能抓住北韓高官，與美國、中國、日本等北韓核武問題的各方高層級官員一同出席冬奧開幕式的機會，表達維持半島和解的態勢，爭取把南北韓體育對話轉換成北韓與美方的政治對話。

文在寅將在冬奧開幕前夕的8日與率團訪韓的彭斯共進晚餐，文在寅有望在這場晚會上強調，北韓與美國藉奧運之機進行接觸的必要性。南韓迫切希望在平昌冬奧期間促成北韓與美方對話，重啟北韓核問題解決的進程，爭取在面對各國高官的歡迎晚宴上安排彭斯與同期訪韓的北韓高官代表團見面。

文在寅亦將會見作為中國國家主席特別代表訪韓的中共中央政治局常委韓正、日本首相安倍晉三、聯合國秘書長安東尼奧．古特雷斯、德國總統弗蘭克-瓦爾特．施泰因邁爾等領導人。報導指出，文在寅在會見上述各國的高層時，表達冬奧是解決北韓核武器的良機，積極促談。

此外，文在寅在冬奧開幕周期間，5日將於江陵出席，預計介紹國際奧會委員的活動與國際奧會第132次全會開幕式。南韓青瓦臺介紹，此舉意在答謝國際奧會不遺餘力支援北韓參奧及南北韓組建冰球聯隊。

(旺報)