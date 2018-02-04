WTA臺灣賽》芭波絲女單奪冠 感動相約球迷：明年台北見

詹皓晴WTA臺灣賽女雙搭檔，匈牙利好手芭波絲女單奪冠(WTA台灣賽提供)

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中時電子報
／台北報導

今天澳網女雙冠軍匈牙利好手芭波絲(Timea Babos)，來台持續開紅盤。4日以四號種子之姿，7比5、6比1擊敗烏克蘭女將珂茲洛娃（Kateryna Kozlova），捧回4.3萬美金(約新台幣126.4萬元)獎金，以及法藍瓷「春光無限好—玉蘭瓷瓶」冠軍盃。

芭波絲與柯茲洛娃開賽就互破發球局，不過第12局芭波絲再度把握機會，成功破發，55分鐘7比5收下第1盤。次盤芭波絲延續氣勢，發球局全保，且兩度發對手，整場比賽轟出12記Ace球風光奪冠。

詹皓晴WTA臺灣賽女雙搭檔，匈牙利好手芭波絲女單奪冠(WTA台灣賽提供)

儘管冠軍戰無地主選手，台灣球迷仍給芭波絲熱情掌聲，奪冠後芭波絲也釋放壓力，贈送簽名球給現場觀眾時，還俏皮比手勢、要觀眾再喊大聲一點。

這是24歲的芭波絲生涯第3座WTA單打冠軍，她表示自己守盤有點慢熱，但決賽發球狀況很好，是能快速收下第二盤的關鍵。

「我真的很喜歡室內球場，在這裡有很多球迷支持我，食物、旅館等一切都很好！」捧回本季單打首冠，芭波絲說，「最好的慶祝就是要回家了！這個賽季我已經連續出賽五週，我在澳網拿了第一座大滿貫雙打(女雙)冠軍，如今在這裡單打奪冠，我準備先回家、好好休息，跟家人好友相聚，這對我來說就是最好的慶祝。」

繼2015年在台北海碩女網賽(125K)奪冠後，芭波絲重回台北，如今再奪下2018 WTA臺灣公開賽冠軍，「我在台北的單打沒輸過！」芭波絲也相約明年台北見。

(中時電子報)

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