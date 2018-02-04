陳彥名揪粉絲共度情人節 多國粉絲封「全民男友」

粉絲拿出事前先準備好的「全民男友」手舉牌，給陳彥名情人節不一樣的驚喜。（圖／經紀人提供）

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中時電子報
因網路戲劇《深藍與月光》爆紅的演員陳彥名，在3日、4日一連兩天舉辦了首次兩場小型個人粉絲見面會，提前相約與粉絲們共度浪漫情人節！（圖／經紀人提供）

因網路戲劇《深藍與月光》爆紅的演員陳彥名，在3日、4日一連兩天舉辦了首次兩場小型個人粉絲見面會，提前相約與粉絲們共度浪漫情人節！經紀公司馬棋朵Macchiato表示，「原訂只舉辦一場粉絲見面會，但開賣後隨即秒殺！許多粉絲表示一票難求，集體動員爭取加開場次，為了感謝所有粉絲們支持，我們臨時決定加開一場！」此次，參加見面會的粉絲來自各地，高人氣可見一斑！除台灣粉絲總動員外，甚至還有特地從香港、日本及韓國的粉絲趕來台北參加！

其中，還有粉絲是聽障朋友，彥名知道後相當感動、也想表達感恩，直接走向前和粉絲握手致謝，感性地和大家分享，「真的非常感謝大家支持我，我真的很幸運！有你們、也有許多前輩相助，我會把這份感動記在心裡，用我的力量傳遞更多溫暖給這個社會，就像是我的名言『＃愛笑的人運氣不會差』一樣，每件事都是一體兩面，好是一天，壞也是一天，我們應該要以正向的態度去看待每一件事。」

為了讓彥名的第一次有個難忘回憶，經紀公司特別邀請彥名的家人錄製打氣影片，非常重視家庭的彥名，也因為姊姊的加油打氣數度哽咽，感覺自己被看光光！在最後的感性分享時間，彥名號召現場所有粉絲開啟直播，希望匯集更多影響力，一起將正能量傳遞出去！在粉絲大合照橋段，粉絲們還拿出事前先準備好的「全民男友」手舉牌，給彥名情人節不一樣的驚喜！感謝彥名和大家度過情人節，讓他們的2018的第一次很不一樣！

(中時電子報)

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