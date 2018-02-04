扶輪社帶領新住民二代海外溯根 體驗母親本國文化與生長環境

▲扶輪社帶領新住民二代溯根之旅，抵達越南後並前往台商傑出企業參訪，開拓國際視野。（扶輪社提供）

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▲國際扶輪社3462地區帶領新住民二代海外溯根，讓他們和媽媽一起返回越南外婆家，全家歡喜團圓的餐敘。（扶輪社提供）

國際扶輪社3462區新扶輪之子委員會，為延續「多元文化好事多．海外溯根暨職業參訪」特別利用寒假，帶著埔里國中8位新住民二代和媽媽一起返回越南外婆家，除體驗及瞭解母親從小長大的環境與生活，並從中體悟母親母國文化的認同與自信心，產生感受、然後藉由同理心，產生往上提升的學習力量，今4日一行人收獲滿滿返國，讓大家都歡欣喜悅不已。

國際扶輪社3462地區為擴大社會服務層面，近年來，積極走進校園，深入關懷下一代，透過扶輪之子深根成材計劃 《多元文化好事多》活動，推動多元文化教育以及新住民的語文教學，讓他們在學習上獲益良多，日前並帶領新住民二代子女和媽媽返國親自體驗。

一行人在扶輪社員精心安排下，不但抵達越南，讓學生感受鄉下的住宿，也將行程延伸至台商產業參訪，在越南平陽台商總會理事長熱誠的安排下，分別參訪了越南統一廠、新順公司(M2醫療器材)及鍑鑫機械公司，讓孩子從不同產業瞭解目前台商在越南傑出發展，開拓國際視野，探索未來可能發展，更讓自己了解所佔的優勢與需補強能力。

為期5天的活動，今圓滿凱歸，讓埔里國中師生一行人充分感受到海外台商的熱情及努力打拼的成就，也讓他們體悟及對母親母國生活文化的認同度，進而提升自我信心和向上學習動力，深具意義。

(中時)

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