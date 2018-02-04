中華民國農會總幹事張永成：農產品漲價 社會應共同分攤

2018年02月04日 17:04 中時 周麗蘭

中華民國農會總幹事張永成（前排左二）與縣長李進勇（前排右三）互動不多但保持禮貌。（周麗蘭攝）

2018年農民節表彰大會4日舉行，適逢冷氣團、寒流接連來襲，農民擔心寒害受損，中華民國農會總幹事張永成表示，當萬物都在漲價時，從來沒有人認為農產品應該隨著物資漲價而調漲，他希望消費者了解天災地變造成的農產品漲價，是整個社會要共同分攤的。

張永成是立委張麗善夫婿，張麗善已獲國民黨徵召參選雲林縣長，張永成與縣長李進勇互動不多但保持禮貌。

張永成致詞指出，農民節也是立春之日，代表農民一年的辛苦又要開始，雲林縣農業產值很高，但農民所得不是很好，平均每人每年40萬元，扣掉成本剩下不到15萬元，農民得不到付出所應得的所得，當萬物在漲價時，從來沒人認為農產品應該要隨著物資漲價而調漲。

張永成說，只要菜價在台北漲5元、10元，消費者就說漲了3成、5成，不會想到像這幾天有寒害，天然災使收成少了，價格因市場調節供需而漲，也是不得已，他希望消費者了解天災地變時，農民的心是在痛的、在淌血的，造成的農產品漲價是整個社會要共同分攤的。

縣長李進勇稍後致詞表示，農民很辛苦、樂天知命，在艱難環境下還是很堅強 繼續打拼，105年度雲林縣全年農業產值達到777億元， 比前一年成長6%，是非常不容易的成就，最近寒流來襲，對農業經營是非常大的挑戰與威脅，縣政府一再呼籲農民做好各種防寒措施以減輕損失。

李進勇表示，雲林縣缺工問題在中央跨部會努力下已看到一絲轉機，除農耕團補助將繼續擴充，農業外勞政策也有改變的機會，最近中央已經同意由雲林縣率先試辦合法外勞的假日農工，縣府會和各級農業合作，趕緊提出試辦的辦法。另外政府也擬開放新住民在國外的親友來台觀光探親之餘，也可以投入農事，這是一個新的考量。

(中時)