飛彈演習當真！ 夏威夷誤發警報公務員是他

2018年02月04日 16:56 中時電子報 蔡萱

美國夏威夷危機管理員上個月誤發了北韓飛彈的警報給民眾，讓全體夏威夷人經歷了38分鐘的恐慌，整起事件的「罪魁禍首」第一時間被開除，他也在近日現身表示自己當時真的以為有飛彈攻擊，並不是手將警報發出去滑。他也稱事發至今兩周來，自己還曾收到死亡威脅，寢食不安。

這名釀成全球關注大烏龍的50歲夏威夷公務員近日接受電視台訪問，還原當時誤發出警報的情況，他稱自己因此收到死亡威脅，為安全著想堅持拒絕公開身分。他也說自己誤發警報後，不僅心情非常糟，身體也很非常不舒服，吃不下也睡不好，事發至今2周來的日子就像是活在地獄。

儘管負責管理警報系統的夏威夷緊急事務管理局（Hawaii Emergency Management Agency）事發後第一時間事表示，這是一名員工在交接班時，誤觸按鈕發送警訊導致的離譜錯誤。但這名已經在該局工作11年半的公務員表示，自己當下以為「100%是真的」北韓飛彈來了，所以才將警報發送出去。

這名已經在上個月26日被開除的前員工表示強調，當時他們才剛換班，同事都才剛登入自己的電腦準備工作，接著緊急電話打來、由同事接起來時，他並沒聽到「演練」（exercise）一字，只在之後電話轉為擴音後聽到「這不是演習」（this is not a drill），因此他確信真的是北韓飛彈來襲而將警報發出。

夏威夷政府事後才亡羊補牢在看法上表示沒有飛彈來襲。(圖/美聯社)

不過調查此事件的奧利維拉（Bruce Oliveira）卻表示，當時在房間內的至少其他5名員工都有聽到這是「演練」的訊息，也說這名男子有「分不清楚是演習還是現實狀況的歷史」，並透露該名男子在將假警報發出後，看起來很困惑且整個人傻人在座位上，其他同事不得不趕緊接手他的工作。

這名員工在夏威夷州緊急事務管理局的上司也表示，這名男子曾以為海嘯和火災演習是真有其事，同事們和他一起工作時都感到不舒服都不喜歡和他共事。儘管這名員工否認了上司的說法，並稱不覺得自己的工作表現有任何問題。

就在北韓近年來不斷表示核彈射程涵蓋美國太平洋領土的節骨眼上，夏威夷上個月這起大烏龍讓當地居民周末清晨一大早就歷經生死存亡威脅，民眾為之光火。假警報透過手機發送給所有夏威夷手機用戶，立即引起了島上居民和社交媒體的恐慌，警報表示「彈道導彈威脅入侵夏威夷，立即尋求避難。這不是演習」。

更扯的是假警報發出後，整整38分鐘後，緊急事務管理局才找到方法將警報收回，讓夏威夷民眾在這段期間裡感受到前所未有的恐慌，不少民眾在街道上狂奔避難、躲進附近地下室等，甚至還有民眾舉家跳進地下水道避難。

夏威夷州緊急事務管理局局長宮城馮恩（Vern Miyagi）、執行長克萊蒙（Toby Clairmont）也在上周這起事艦的調查報告公開後，引咎辭職。

(中時電子報)