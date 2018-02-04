9口人擠15坪磚厝 夫妻樂觀面對

2018年02月04日 17:10 中時 呂素麗

住高雄市內門區婦人林足娟與大女兒佩宜（左二、右二）4日參加慈濟圍爐，感謝慈濟志工胡碧玉（右一）、黃春庭（左一）長期的陪伴關懷。（呂素麗攝）

慈濟靜思堂4日席開100桌與照顧戶圍爐，提早過年。（呂素麗攝）

慈濟靜思堂4日席開100桌與照顧戶圍爐，志工準備豐盛素食佳餚。（ 呂素麗攝）

高雄市內門區35歲婦人林足娟婚後連生5子女，和罹患極重度腦性麻痺的小姑、小兒麻痺的大伯共9人住在不到15坪的40年老舊磚厝，家中唯一的餐桌也是孩子的書桌，經濟困頓，但她和丈夫樂觀面對，更重視孩子的教育，4名就學的子女連續兩年獲慈濟新芽獎學金，林足娟也獲選2018年慈濟高雄分會感恩戶冬令發放暨歲末圍爐的人品典範。

慈濟4日在三民區靜思堂及鳳山舉辦照顧戶圍爐，席開144桌，有逾千人參加，場面為歷年來最熱烈，不少照顧戶特別感恩慈濟志工平常的陪伴，在困頓人生給他們助力；林足娟也和大女兒、小女兒一起出席，感謝長期關懷她及家人的慈濟志工胡碧玉及黃春庭。

慈濟志工2016年開始關懷林足娟全家，協助粉刷油漆、釘製通鋪、更換老舊電線及電燈，贈送二手電腦、書桌，另鼓勵陪伴4名就學的孩子到高雄靜思堂接受課業輔導，4人課業品行優等，連續兩年獲頒新芽獎學金。

具有客家女子刻苦耐勞精神的林足娟說，沒有過不去的難關，每次遇到困難就會有貴人出現，「不把昨日憂傷帶到今日」；只是她不捨疼愛她的公公貧病多年過世，她說，「平安簡單過生活就是福」，只求孩子們不學壞，好好念書對自己的未來負責。

(中時)