蔡其昌幸福小紅包 「幸福壹路旺」有狗潮

2018年02月04日 17:16 中時 王文吉

立法院副院長蔡其昌將從除夕夜起發送壹元小紅包。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌製作2018年「幸福壹路旺」新年小紅包。（王文吉攝）

「幸福壹路旺」背面設計護衛犬門神，手拿著自拍棒、麥克風、樂器，象徵來年生活充滿歡笑與關愛。（王文吉攝）

「幸福壹路旺」頁有翱翔天地的大翅鯨，身上乘載台中29個行政區。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌連續6年發送新年小紅包，今年主題為「幸福壹路旺」，圍繞「狗年」意象設計，除有兩隻護衛犬，內頁更有大翅鯨，象徵「鴻圖大展，航向世界」，除夕夜起，將在清水福德祠首發。

立法院副院長蔡其昌幸福系列壹元小紅包發送至今已邁入第6年，從2013年「幸福壹整年」、2014年「壹定會幸福」、2015年「幸福壹直來」、2016年「猴壹幸福」、2017年「壹家幸福」到2018年「幸福壹路旺」，都以「壹」為發想，加上幸福概念，希望鄉親｜幸福滿滿，歡喜過好年」。

今年的幸福小紅包，正面有兩隻可愛的小狗在房子周圍嬉戲奔跑，象徵陪著孩子們快樂成長，背面則以門神造型，設計護衛犬，手拿著自拍棒、麥克風、樂器，要讓生活充滿歡笑與關愛，也象徵家庭教育的重要性。

「旺」字則是狗的吠叫諧音，上面一顆鳳梨，祝福大家今年都能夠幸福旺旺來，內頁有翱翔天地的大翅鯨，身上乘載著台中市29行政區，藉以祝願2018年要航向世界，台中大展鴻圖。

立法院副院長蔡其昌表示，幸福小紅包的發送時間與地點，將會公布在粉絲專頁上，今年會加碼印製，讓大家都能夠幸福一路旺。

(中時)