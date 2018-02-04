美股暴跌、超長寒潮夾擊 OL竟狂拔「黑森林」

美股暴跌、超長寒潮夾擊，OL竟狂拔「黑森林」。圖為年關前美國股巿暴跌，引發投資人對台股恐慌的示意圖。（本報資料照片）

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中時電子報
、陳怡如

年關前美國股巿暴跌，引發台股恐慌，加上寒潮發威，導致憂鬱症患者大增2成。一名30多歲的OL因投資眼光精準，所有身家幾乎全投入股巿，但受到美國道瓊工業指數上周五狂洩660多點影響，該名OL因擔心明天台股開盤血本無歸，這兩天竟狂拔陰毛和腋毛，就醫診斷為情緒障礙型的拔毛症。

醫師說，冬天日照減少本來就容易情緒低落，加上焦慮台股可能崩盤，這兩天就醫人數暴增2成。

收治病例的楊聰才身心診所院長楊聰財說，該名OL投資股票幾乎無往不利，加上年關前想大賺一筆，日前把所有錢都投入股巿，未料道瓊工業指數上周五暴跌665.75點，創史上第六慘記錄，患者擔心明天台股開盤血本無歸，這兩天竟狂拔身上的毛髮，包括頭髮、腋毛、陰毛都不放過，但因拔頭髮會嚴重影響外觀，因此女子集中拔外人看不到的腋毛和陰毛，並自述拔完後，焦慮感會降低。

楊聰財表示，該名患者原本就有家族遺傳的情緒障礙，但病情穩定，這兩天因突然狂拔體毛來就醫，確認是情緒障礙型的拔毛症。

他說，最近天氣極度濕冷，完全看不到太陽，本來就易引發憂鬱症，加上年關前大家都需要用錢，偏偏美股狂洩，引發股民恐慌，這兩天很多人因睡不好、坐立難安來看診，患者人數約增加１到2成，其中又以前述OL引發拔毛症，症狀最嚴重。

楊聰財指，碰到天氣差、年關近及股巿狂跌等三項不利因素夾擊，要保持心情平穩很難，但透過運動可有效減緩，運動可讓腦部分泌多巴胺、血清素、腦內嗎啡等，可降低焦慮情緒，讓人能以較正面、淡定的態度面對外在環境變化。

(中時電子報)

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