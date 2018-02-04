比A-10省錢！美軍細選輕攻擊機 飛機總動員主角遭淘汰

AT-802螺旋飛機。（圖/SHUTTERSTOCK）

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中時電子報

為降低出動A-10攻擊機、F-16戰機的高額開銷，美國空軍近來推動「輕型攻擊與武裝偵察」機種計畫，來進行空中密接支援任務，援助盟友打擊地面叛亂組織，而目前美國空軍已經淘汰了2款入選機種，包括被繪成卡通電影《飛機總動員》（Planes ）主角的AT-802螺旋槳飛機，還剩2款飛機在決選名單內。

美國空軍在經過去年於新墨西哥州霍洛曼（Holloman）空軍基地第一階段測試後，美國空軍決定淘汰電影《飛機總動員》中的主角的AT-802L「長劍」（Longsword）螺旋飛機，以及德士隆（Textron）的「天蠍」噴射機。

AT-802L由空中拖拉機（Air Tractor）公司所生產，經過L3公司協助改裝後，機翼下加裝了11個掛架，可攜帶2,800公斤油箱與武器彈藥，並曾以噴灑除草劑的方式參與對中南美洲毒梟的掃蕩任務。另外，這款飛機也曾以卡通形象出現在電影《飛機總動員》中，擔任達斯蒂（Dusty Crophopper）的角色讓外界熟知。

目前留在決選名單上的是，由巴西航空工業公司（Embraer）所生產的A-29「超級大嘴鳥」（SuperTucanos）螺旋槳攻擊機，以及比奇（Beechcraft）飛機公司的AT-6「金鋼狼」（ Wolverine）渦輪螺旋槳攻擊機，2款飛機今年5月將在亞利桑那州戴維斯山空軍基地進行下一輪測試。

為解決美軍派出現役的A-10攻擊機與F-16戰機進行中東地區空中密接支援（ close-air support ）成本過高的問題，美國空軍計畫以成本較低的新輕型攻擊在中東地區接手執行任務。並且這也讓買不起F-15以及貴桑桑的「美國最貴戰機」F-35的盟國，有另一項較輕鬆的選擇。

(中時電子報)

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